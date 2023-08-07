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الإثنين، 07-08-2023 08:26 م

الكشف عن علامة صادمة تدل على ارتفاع الكوليسترول

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الوكيل الاخباري- حذر الخبراء من أن ضعف أو فقدان السمع قد يكون علامة على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، ومن ثم يجب الانتباه جيدًا إلى تلك الحاسة.اضافة اعلان



قد لا يدرك الملايين من البشر حول العالم أنهم مصابون بارتفاع معدلات الكوليسترول الضار في الدم، حسبما نشر موقع "The sun".

يعد الكوليسترول بمثابة المادة الدهنية الموجودة في الدم، والتي تبني الخلايا السليمة، ولكن زيادتها في الجسم يمكن أن يكون شيئًا ضارًا.

يزيد اتباع نظام غذائي غير صحي وقلة ممارسة التمارين والتدخين على تراكم الكوليسترول في جدران الشرايين.

وفد أثبتت الدراسات السابقة أنه من الممكن اكتشاف بعض الأدلة على ارتفاع الكوليسترول من خلال العينين والقدمين، والآن يقدم الخبراء علامة مهمة بالأذن يمكن أن تكون أيضًا مؤشرًا كبيرًا على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

قال الخبير بيتر بيروم، طبيب الأذن، إن التغييرات التي تطرأ على السمع يمكن أن تكون علامة غير متعارف عليها على ارتفاع الكوليسترول، الذي يطلق عليه اسم القاتل الصامت.

وأضاف بيروم: "على الرغم من أنها قد لا تكون أول علامة تحذيرية، فإنها بالتأكيد عرض يستحق الانتباه إليه".

وأوضح بيروم، أن الكوليسترول يجعل الشرايين تضيق، مما يحد حتما من تدفق الدم، مشيرًا إلى اعتماد الأذن على الدم المتدفق إليها ولا يمكنها العمل بشكل صحيح بدونه، ومن هنا تأتي مشكلات السمع.

وأضاف: "عندما يتضرر تدفق الدم إلى الأجزاء الحساسة للأذن الداخلية، يمكن أن يؤدي ذلك إلى فقدان السمع، ومن ثم قد يبدأ الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول في العثور على صعوبة في سماع الأصوات العالية وفهم المحادثة في البيئات الصاخبة."

أكد بيروم، أن ارتفاع الكوليسترول يؤدي إلى فقدان السمع تدريجيًا، وغالبًا ما يؤثر ذلك على الأذنين بالتساوي.

وحث خبير السمع أي شخص يعاني من أعراض على أن يجري الفحوصات اللازمة، حيث يمكن أن يتفاقم الوضع بمرور الوقت إذا ترك دون علاج.

 




 

 


 

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