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الخميس، 12-05-2022 03:47 م

الكشف عن فوائد الفجل في مكافحة السرطان

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الوكيل الإخباري - أكدت الدراسات التي أجريت مؤخرا فوائد الفجل في عمل القلب والكبد والوقاية من السرطان.

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ويضيف الموقع، أن الفجل يستخدم عادة في السلطات والأطباق الأخرى. والفجل غني بالفيتامينات، لذلك مفيد للصحة ومن الضروري إضافته للنظام الغذائي اليومي للأسباب التالية:


- يحتوي على نسبة عالية من المواد المغذية. جميع أنواع الفجل مفيدة بغض النظر عن لونها الأحمر والأسود والابيض والأصفر والوردي والبنفسجي، لأن جميعها مصدر مهم لمضادات الأكسدة.
- يحتوي الفجل على نسبة عالية من فيتامين С، وتساعد المواد المغذية الموجودة فيه على مكافحة الإجهاد التأكسدي وتلف الخلايا، وتساعد على تعزيز منظومة المناعة والوقاية من العدوى.
- يساعد الفجل على الوقاية من السرطان. لأنه يحتوي على فيتامينات مجموعة В والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم ومركبات طبيعية. وهذه جميعها تقلل الالتهاب وتحمي الخلايا من المواد المسرطنة وتكبح نمو الخلايا السرطانية.
- الفجل يقوي القلب. اتضح أن الفجل الأحمر يفيد كثيرا في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.
- الفجل يحمي من مرض السكري. أثبت العلماء أن الفجل يؤثر إيجابيا في تغيير مستوى الغلوكوز في الدم، ويقلل من امتصاصه في الأمعاء، مع زيادة امتصاصه في الأنسجة العضلية. كل هذه العوامل تعمل على خفض مستويات السكر في الدم.
- الفجل يحسن عمل الكبد والكلى. ويساهم في تطهير الكبد من السموم ويساعد على تعافيه. كما يحتوي على مركبات تساعد الكلى على إخراج السموم من الجسم.

 

روسيا اليوم 

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