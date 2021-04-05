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الإثنين، 05-04-2021 12:12 م

الكشف عن فوائد مذهلة للمخلّلات لتقوية جهاز المناعة!

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الوكيل الاخباري - في مواسم انتشار الفيروسات الناقلة للعدوات، وفي ظل جائحة كورونا المستجد، يبحث الجميع عن كل ما يمكن أن يساعد على تقوية عمل الجهاز المناعي وتنشيطه.

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وفي هذا السياق، أشار موقع Madame Figaro إلى أن من المفيد جداً تناول الأطعمة المخمّرة أو المخلّلات. ولفت إلى أن هذا النوع من المأكولات يحتوي على الكثير من المغذّيات. ونقل في هذا الإطار عن الطبيب ديدييه كاوو قوله: "إن تخمير بعض المأكولات يزيدها غنىً بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الأساسية التي يحتاج إليها الجسم لأداء وظائفه الحيوية".


وتحدّثت اختصاصية علم الجراثيم فلورانس فالانس عن جبنة إيمانتال موضحةً: "يمكن البكتيريا المسؤولة عن تخمّر الجبنة أن تحفّز عملية انتاج الفيتامين B12. كما قد ينتج من هذا أيضاً تكوّن الفيتامين B2 أو B9، فضلاً عن بعض الأحماض الدهنية ذات السلسلة القصيرة أو البريبيوتيك ذات الخصائص البكتيرية المفيدة أو المضادة للسرطان".

إذاً، احرصوا على إضافة المخلّلات على أنواعها مثل الخيار والباذنجان واللفت وغيرها إلى مائدتكم بين الحين والآخر.

 

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