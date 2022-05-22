الأحد 22-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

حجاوي: خطورة جدري القرود في ظهوره لأول مرة خارج أفريقيا

السعودية.. منع السفر إلى 16 دولة بسبب كورونا

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

"نظرة غير متفائلة" من الصحة العالمية بشأن جدري القرود

مالية النواب تناقش اليوم ديوان المحاسبة لعدد من الوزارات

انخفاض درجات الحرارة في المملكة الأحد

إخماد حريق في إربد امتد على مساحة 50 دونما

أنشطة وورش شبابية في الأغوار الشمالية

ورشة حول الرقابة الصحية في الأغوار الجنوبية

إربد : ورشة حول التفكك الأسري

الأحد، 22-05-2022 08:06 ص

الكشف عن كنز الصحة والعافية .. الزيتون

زز


الوكيل الإخباري - فوائد صحية متعددة أثبتتها الدراسات لنظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي، والذي يتكون من أطعمة مختلفة أبرزها الخضراوات، والفواكه، والمكسرات، والأسماك، والزيتون.  

اضافة اعلان


ويعد الزيتون وهو أحد أشهر الوجبات الخفيفة في النظام الغذائي المتوسطي، حسب أخصائيي التغذية كنزاً من الفوائد الصحية، ويدرج كعنصر أساسي صحي، وهذه أهم الآثار المذهلة للزيتون وفقاً لـ"روسيا اليوم":


دهونه صحية
يتكون الزيتون إلى حد كبير من الدهون الصحية ويحتوي على مستويات عالية من دهون معينة تسمى حمض الأوليك، والتي تشكل 74 % من الدهون الموجودة في الزيتون، وحمض الأوليك هو دهون أحادية غير مشبعة وقد عُرف عنه أنه يساعد في علاج الالتهابات.


وبحسب الخبراء يعد الحصول على المزيد من هذه الدهون الصحية مثل الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة في النظام الغذائي، خاصة عندما تحل محل الدهون مثل الدهون المشبعة والمتحولة، يمكن أن يساعد بشكل كبير على الصحة العامة.


وظائف الدماغ
تتمثل إحدى الفوائد الرئيسية للحصول على المزيد من الأحماض الدهنية الصحية في نظامك الغذائي في أنها يمكن أن تساعد على تحسين صحة الدماغ ووظائفه. فغالباً ما يكون لدى الأشخاص الذين يتناولون الكثير من الدهون الأحادية غير المشبعة مستويات أعلى من الناقل العصبي أستيل كولين، والذي نحتاجه لوظائف مثل الاحتفاظ بالذاكرة والتعلم.


ويحتوي الزيتون أيضاً على مركبات فينولية، والتي وجدت أن لها علاقة بالحماية من الأمراض المرتبطة بالشيخوخة مثل مرض الزهايمر أو الخرف.


جرعة من الألياف
أحد الآثار المحددة لتناول الزيتون هو احتوائه على الألياف الغذائية، إذ تحتوي ثلاث أونصات من الزيتون المعلب على نحو 3.2 غرامات من الألياف، وهي كمية مفيدة لوجبة خفيفة صغيرة.


ويعد الحصول على ما يكفي من الألياف في نظامك الغذائي أحد المفاتيح الرئيسية لصحة القلب، ومستويات الكوليسترول الصحية، والهضم الجيد، وطول العمر ككل.


صحة القلب
وفقاً لتقرير نشر في مجلة Lipids in Health and Disease ، وُجد أن الدهون الأحادية غير المشبعة تساعد في تقليل المخاطر الإجمالية للوفيات والسكتة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية لدى المشاركين في الدراسة.


يمكن أن تساعد الدهون الأحادية غير المشبعة أيضاً على خفض "الكوليسترول الضار" (LDL) ورفع "الكولسترول الجيد" (HDL)، والذي بدوره يمكن أن يساعدك في الحفاظ على صحة القلب.

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5ca4549a8858b

علامات لاكتشاف إصابة طفلك بالتوحد

6288c23096eec

خبير ينصح بضرورة تعظيم امتصاص الجسم لفيتامين C

202002290215211521

5 عادات خاطئة تنقل لك الأمراض والفيروسات.. تعرف اليها

معلومات-عن-تفشي-مرض-جدري-القرود-الذي-ظهر-في-بريطانية

هكذا يمكن تجنب الإصابة بجدري القرود

tea oil

فوائد زيت شجرة الشاي للبشرة والشعر

climate-change-affects-sleep-2

دراسة.. التغير المناخي يقلل ساعات نوم الإنسان

أخبار متعلقة
Fotolia_39343678_Subscription_Monthly_M

أضرار الإفراط في تناول زبدة الفول السوداني

image

أكل التوت الأزرق في الصغر يقي من الخرف في الكبر

cc707eab04d032dce6fd4a7f505f97d00e38cd33

نصائح للحفاظ على اللياقة البدنية

7087471-1543984694

فوائد المحار الصحية

tbl_articles_article_18409_350641c8f62-9771-4fa5-a045-9a6f3d9cf467

أسباب احتباس السوائل في الجسم

2019_9_14_11_44_23_87

دراسة توضح علاقة الشاي بالأمراض العقلية