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الأربعاء، 17-02-2021 01:53 م

الكشف عن كيفية التخلص من الرغبة الشديدة لتناول السكر والحلويات

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الوكيل الاخباري - يعاني الكثيرون من الرغبة بتناول السكريات والحلويات بشكل شبه دائم، غير قادرين في الوقت نفسه عن منع أنفسهم عن هذه العادة.

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وللتخلص من هذه الحالة أو الرغبة نصحت خبيرة التغذية، بوجا مالهوترا، باتباع عدة طرق لخداع الجسم وجعله يتوقف عن طلب السكريات.


وفقا للخبيرة، فإن الشيء الرئيسي عند الإقلاع عن السكر هو شرب الكثير من الماء وعدم الجوع. وأوضحت أن قلة السوائل في الجسم والجوع يتسببان في زيادة الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة التي تحتوي على السكر.


وأكدت مالهوترا، في النظام الغذائي لفقدان الوزن يجب أن يكون هناك الكثير من الألياف والبروتين. هذه العناصر الغذائية ستجعلك تشعر بالشبع. ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تناول طعام يحتوي على كربوهيدرات مكررة ومحليات غير طبيعية.


مشيرة إلى أنه إذا كانت لديك رغبة قوية في تناول شيء حلو، فيمكنك استبدال الشوكولاتة أو الحلويات بالفواكه أو الفواكه المجففة، مثل المشمش المجفف أو الزبيب أو التمر.


وإذا كان من المستحيل مقاومة الحلويات، أوصت الخبيرة بتناول الحلويات بكميات صغيرة، والأفضل من ذلك كله، فقط في أيام العطل والمناسبات الخاصة.

 

سبوتنيك

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