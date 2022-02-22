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الثلاثاء، 22-02-2022 03:17 م

الكمامة تفاقم مشاكل جلد الوجه في فصل الشتاء.. إليك الحلول

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الوكيل الإخباري - يعاني الجلد خلال فصل الشتاء من ظروف غير مساعدة: هواء التدفئة في الداخل، البرد والجفاف في الخارج، ما يجعل البشرة عرضة للتشقق. وهذا الأمر يمكن أن يتفاقم مع ارتداء الكمامة.

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فالكمامة تشكل رطوبة بسبب التنفس، ما يسرّع في ظهور البثور على الجلد. كما أن البشرة تتحسس وتصاب بالاحمرار. لذلك يجب العناية ببشرة الوجه من خلال الخطوات التالية :

 

 1. غسل الوجه بمستحضر مناسب:
تنظيف الوجه هو أول خطوة للعناية بها. "من المهم استخدام مستحضر مناسب للتنظيف، وبعدها استخدام غسول للوجه"، تنصح ريكاردا تسيل، خبيرة مواد التجميل.

فالتنظيف يزيل بقايا المكياج والأوساخ الدقيقة وغيرها من البشرة. والغسول يزيل ما تبقى ويوفر العناية. كما أن بعض مستحضرات تنظيف البشرة مضادة للبكتيريا، ما يقي من تشكل البثور.

2. استخدام الكريمات الليلية:
قبل الذهاب إلى النوم ينصح باستخدام الكريم الليلي المناسب، والذي يفضل أن يكون مرطّبا، ولا يحتوي على كثير من الدهون. لأن "الدهون الزائدة قد تؤدي لانسداد المسامات"، كما تقول الخبيرة تسيل.
ويمكن استخدام قناع تجميلي للوجه يتضمن الهماميليس أو مستخلص الورد الجوري أو ألوفيرا، وكلها تعطي شعورا منعشا ومبرّدا.

 

3. رعاية البشرة المتعبة:
البثور الصغيرة أمر من السهل السيطرة عليه عادة. من خلال التقشير مثلا. وهنا يجب الانتباه إلى أنه كلما كانت البشرة دهنية أكثر، كان من المناسب استخدام مستحضرات التقشير، وذلك حتى ثلاث مرات في الأسبوع، كما يذكر موقع "أبوتيكن أومشاو" التخصصي.  أما البشرة الجافة فلا يمكن تقشيرها أكثر من مرة في الأسبوع.

 

4. العناية بالشفتين:
ارتداء الكمامة يؤثر على الشفتين أيضا، فتصبح عرضة للتشقق. لذلك لا بد من دهنهما بالمرطبات المناسبة المتوفرة في الصيدليات ومحلات التسوق العادية.

 

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