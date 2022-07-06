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الأربعاء، 06-07-2022 12:56 م

الكمية الآمنة لتناول اللحوم خلال عيد الأضحى .. تعرف عليها

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الوكيل الإخباري - قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن اللحوم الحمراء تتمتع بفوائد صحية عديدة، بشرط تناولها باعتدال، نظراً لأن الإفراط في تناولها يمهد الطريق لأمراض خطيرة.

وأوضحت الجمعية أن اللحوم الحمراء تحتوي على بروتينات عالية القيمة ومعادن مهمة كالحديد والزنك والسيلينيوم، مشيرة إلى أن الكمية الصحية منها تتراوح بين 300 و600 جرام في الأسبوع.

وأضافت الجمعية أن تناول اللحوم الحمراء بكمية أكبر من ذلك يشكل خطراً على الصحة؛ نظراً لاحتواء اللحوم على الكوليسترول، الذي يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

كما أن اللحوم الحمراء تحتوي على مادة "البيورين"، التي تزيد حمض اليوريك في الدم، مما يرفع خطر الإصابة بالنقرس، فضلاً عن أن الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يرفع أيضاً خطر الإصابة بسرطان القولون.

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