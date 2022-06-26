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الأحد، 26-06-2022 11:22 ص

المأكولات التي تحتوي على أوميغا 3 ممكن أن تخفف من خطر الإصابة بالزهايمر

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الوكيل الإخباري - كثيراً ما نقرأ عن فوائد زيوت الأوميغا 3 التي تتواجد في الاسماك، الافوكادو والمكسرات وغيرها من المأكولات.

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زيوت الاوميغا 3 تخفض الكوليسترول الضار في الدم من خلال احتوائها على دهون غير مشبعة. ولكن ما لا يعرفه البعض ان المأكولات التي تحتوي على أوميغا 3 ممكن ان تخفف الى درجة 49% من خطر الاصابة بالزهايمر.

 

يُعتقد أن أوميغا 3 يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر عن طريق تخفيف الالتهاب العصبي، وكذلك تقليل تكوين وتراكم لويحات بيتا أميلويد في الدماغ، وهما يلعبان دوراً رئيسياً في التسبب في مرض الزهايمر الذي لا يزال الاطباء يحاولون فهمه واكتشاف العلاجات المحتملة لهذا المرض.

 

الفن 

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