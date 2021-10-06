المخاطر الصحية لنقص الفوسفور في الجسم

الوكيل الإخباري - قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن للفوسفور أهمية كبيرة في صحة العظام إلى جانب الكالسيوم.

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وأوضحت الجمعية أنه يمكن الاستدلال على نقص الفوسفور في الجسم من خلال ملاحظة الأعراض التالية: التعب والإرهاق وفقدان الشهية وآلام العضلات وضعف المناعة وفقر الدم والشعور بوخز في اليدين والقدمين.

وأضافت الجمعية أن أسباب نقص الفوسفور في الجسم تتمثل في قصور الكلى الحاد وفقدان الشهية العصبي والشره المرضي ونقص فيتامين D، محذرة من أن نقص الفوسفور يمكن أن يكون له عواقب وخيمة تتمثل في ضعف العضلات واعتلال عضلة القلب وتشوه العظام.



وأشارت الجمعية إلى أن الجسم يحتاج إلى 700 ملليجرام من الفوسفور يوميا، موضحة أن المصادر الغذائية للفوسفور تتمثل في الأسماك واللحوم الحمراء ولحوم الدواجن والحليب ومنتجات الحليب والبيض والمكسرات والحبوب والبقوليات.

المصدر - العين الإخبارية