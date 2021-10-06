الأربعاء 06-10-2021
الوكيل الاخباري

موعد متوقع لتزويد لبنان بالكهرباء الأردنية

واشنطن تؤكد استمرار دعم الحكومة الأمريكية للأردن

وثيقة ضبط الجلوة العشائرية تنهي معاناة 67 شخصا من 13 عائلة في عمّان

تحميل تطبيق سند 450 ألف مرة منذ إطلاقه

اتفاقية إقراض بين إقليم البترا وصندوق التنمية لدعم مزودي الخدمات

الهناندة: الاتصالات المحرك الرئيسي لخطة الحكومة نحو التحول الرقمي

الحدود الدنيا الجديدة لمعدلات القبول لمكرمة أبناء المعلمين

الأردنية والملحقية اليمنية تبحثان قضايا الطلبة اليمنيين بالجامعة

المجموعة المتكاملة تنفذ مشروع نظام المعلومات الزراعية

توجه لمنح الجرعة الثالثة اعتبارا من الأحد

الأربعاء، 06-10-2021 04:44 م

المخاطر الصحية لنقص الفوسفور في الجسم

5950c483414f2


الوكيل الإخباري - قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن للفوسفور أهمية كبيرة في صحة العظام إلى جانب الكالسيوم.

اضافة اعلان

 

وأوضحت الجمعية أنه يمكن الاستدلال على نقص الفوسفور في الجسم من خلال ملاحظة الأعراض التالية: التعب والإرهاق وفقدان الشهية وآلام العضلات وضعف المناعة وفقر الدم والشعور بوخز في اليدين والقدمين.

 

وأضافت الجمعية أن أسباب نقص الفوسفور في الجسم تتمثل في قصور الكلى الحاد وفقدان الشهية العصبي والشره المرضي ونقص فيتامين D، محذرة من أن نقص الفوسفور يمكن أن يكون له عواقب وخيمة تتمثل في ضعف العضلات واعتلال عضلة القلب وتشوه العظام.


وأشارت الجمعية إلى أن الجسم يحتاج إلى 700 ملليجرام من الفوسفور يوميا، موضحة أن المصادر الغذائية للفوسفور تتمثل في الأسماك واللحوم الحمراء ولحوم الدواجن والحليب ومنتجات الحليب والبيض والمكسرات والحبوب والبقوليات.

 

المصدر - العين الإخبارية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1275640d65c7101b84b66be0d0a4b7f50927ad8e

نصائح لتخفيف الدوخة عند الحامل

sunflower-seeds

خبيرة تكشف عن البذور القاتلة والمفيدة للإنسان ومناعته

7288

أعراض مرض مارسا

images-68

عادة يومية تعزز الحياة الصحية

2018_6_26_16_4_17_64

عناصر غذائية ضرورية لكثافة العظام

900x450_uploads,2021,10,06,6c06f44628

الإقلاع عن التدخين يزيد الوزن.. دراسة تفسر الأسباب

أخبار متعلقة
خطوات-تساعدك-علي-علاج-فقدان-الشهية-المفاجئ

طرق للتخلص من فقدان الشهية

شرب المياه

أفضل معدلات شرب الماء لترطيب الجسم

تعتعتع

أطعمة تقاوم الأنسولين وتعزز دهون البطن

tbl_articles_article_23581_82301a6ccbb-6615-4719-9a74-f560446ee751

كيف نحدد نقص اليود في الجسم دون اختبارات؟

اكتئاب ما بعد الولادة

كيفية التعامل مع فقدان الشهية بعد الولادة