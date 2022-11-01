المصابون بالضغط عرضة للالتهاب بعد الأكل

الوكيل الإخباري-قالت دراسة بريطانية جديدة إن المصابين بارتفاع ضغط الدم يستغرقون وقتاً أطول وجهداً أكبر لإزالة الدهون من الدم بعد الأكل، وأنهم عرضة لمستوى أعلى من الالتهاب بعد تناول الطعام.

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وأجريت الدراسة في كينغز كوليدج بلندن، وشارك فيها مئات المتطوعين سجلوا وجباتهم بدقة مدة أسبوعين، وجمعت عينات من الدم يومياً في المنزل بعد تناول وجبات متوازنة غذائياً.



وحسب موقع "ميديكال إكسربيس"، وجد فريق البحث بين الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم مستويات أساسية أعلى من دهون الدم، والأنسولين، والالتهابات، مقارنة مع ذوي ضغط الدم الطبيعي، بعد تناول وجبة دهنية.



وربط الباحثون زيادة الدهون والأنسولين بزيادة الدهون الحشوية، أو الوزن الزائد في منطقة البطن والخصر، وقالت النتائج: "الدهون الحشوية مسؤولة بالفعل عن قدر كبير من الاختلاف في مستوى الدهون والأنسولين بالدم".

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