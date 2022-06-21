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الثلاثاء، 21-06-2022 02:45 م

المصابون بقصر النظر أكثر عرضة للنوبة القلبية 4 أضعاف

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الوكيل الإخبار ي - كشفت دراسة بريطانية أن الشباب الذين يعانون من قصر النظر، أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية في وقت لاحق من حياتهم.

وفحص الباحثون سجلات أكثر من 90 ألف بريطاني في البنك الحيوي البريطاني - وهي قاعدة بيانات لنصف مليون شخص وافقوا على تتبع صحتهم مدى الحياة.

أولئك الذين عانوا من قصر النظر كانوا أكثر عرضة بأربعة أضعاف للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، أو الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

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وأشار الباحثون إلى أن السبب في ذلك هو قلة النشاط البدني في الهواء الطلق وقضاء وقت طويل جداً أمام الشاشات- وهو ما يزيد من خطر الإصابة بقصر النظر لدى الشباب.

 

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