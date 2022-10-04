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الثلاثاء، 04-10-2022 04:30 م

المضادات الحيوية لا تعالج نزلات البرد

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الوكيل الإخباري-نوّه مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي إلى خطأ الاعتقاد الشائع بضرورة تناول المضادات الحيوية عند الإصابة بنزلات البرد؛ حيث يعتقد الكثير من الناس أنه عند إصابته بنزلات البرد يجب عليه المبادرة بأخذ المضادات الحيوية قبل أن تتضاعف وتسوء الحالة.

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ولكن الحقيقة بحسب المختصين في المجال هي أن المضادات الحيوية لا تفيد في معالجة نزلات البرد، التي تتسبب بها الفيروسات، ويُنصح بالابتعاد عن المضادات الحيوية لما فيها من مضاعفات قصيرة وطويلة المدى.

 



كما ينصح الأطباء في حالات نزلات البرد والأنفلونزا البسيطة بأخذ قسط من الراحة والإكثار من تناول السوائل مع أخذ المسكنات بحسب الحاجة.

 

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