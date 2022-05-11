المضاعفات المحتملة لالتهاب البنكرياس

الوكيل الإخباري - التهاب البنكرياس هو التهاب يصيب البنكرياس الذي هو عبارة عن غدة تقع خلف المعدة، بالقرب من الكبد، وتنتج الإنزيمات اللازمة للهضم والهرمونات التي تساعد على تنظيم السكر (الجلوكوز) في الدم. ويتسبب التهاب البنكرياس في تلف البنكرياس والأنسجة المحيطة به.

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أنواع التهاب البنكرياس

هناك نوعان من التهاب البنكرياس:

- التهاب البنكرياس الحادّ.

يأتي فجأة ويستمر لعدة أيام. تحدث غالبية الحالات نتيجة حصوات المرارة أو غير ذلك.



- التهاب البنكرياس المزمن

غالباً ما يحدث بعد نوبة من التهاب البنكرياس الحاّد، ويمكن أن يستمر لعدة سنوات.

يمكن أن يسبب التهاب البنكرياس مشاكل صحية خطيرة، وهي:



- اضطرابات في الجهاز التنفسي

يمكن أن يؤدي التهاب البنكرياس الحاد إلى فشل الجهاز التنفسي، مما قد يؤدي إلى انخفاض مستويات الأكسجين في الدم، الأمر الذي يعتبر خطراً كبيراً على الصحة.



- عدوى

يمكن أن يجعل التهاب البنكرياس الحاد، البنكرياس عرضة للبكتيريا والالتهابات. يمكن أن تكون عدوى البنكرياس خطيرة، وتتطلب عملية جراحية لإزالة الأنسجة المصابة.



- الفشل الكلوي

يمكن أن يسبب التهاب البنكرياس الحاد الفشل الكلوي، والذي إذا أصبح حاداً ومستمراً، يجب معالجته بغسيل الكلى.



- سوء التغذية

يمكن أن يمنع كل من التهاب البنكرياس الحاد والمزمن؛ البنكرياس من إنتاج الإنزيمات اللازمة لامتصاص العناصر الغذائية. وهذا يمكن أن يؤدي إلى سوء التغذية والإسهال وفقدان الوزن.



- سرطان البنكرياس

يعد الالتهاب المطول للبنكرياس الناجم عن التهاب البنكرياس المزمن أحد عوامل الخطر للإصابة بسرطان البنكرياس.



- كيس البنكرياس

يمكن أن يسبب التهاب البنكرياس الحاد تراكم السوائل أو الحطام في جيوب تشبه الكيس في البنكرياس. يمكن أن يتسبب الكيس الذي يتمزق في حدوث مضاعفات، مثل النزيف الداخلي والعدوى.

سيدتي