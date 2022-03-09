الملح الإنكليزي.. فوائده الصحية واستخداماته

الوكيل الإخباري - منذ مئات السنين يستعمل الناس الملح الإنكليزي (ملح ابسوم - Epsom salt) كعامل لتسكين الأوجاع، وتأمين الاسترخاء، وعلاج بعض الأمراض والالتهابات، وتخليص الجسم من السموم الضارة، وفي حالات أخرى ينصح به المختصون بالطب التكميلي لزعمهم أنه يملك فوائد صحية جسدية وعقلية.

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يعرف الملح الإنكليزي باسم كبريتات المغنيزيوم، وهو مركب كيميائي يتألف من ثلاثة عناصر هي المغنيزيوم والكبريت والأوكسجين، وذلك بخلاف ملح الطعام الذي يتألف من عنصرين هما الكلور والصوديوم.





1. يمد الجسم بعنصر المغنيزيوم

يحتاج الجسم لوجود مستويات طبيعية من معدن المغنيزيوم لكي يعمل بشكل صحيح. يدعي البعض أن امتصاص معدن المغنيزيوم عبر الجلد عند الاستحمام في مغطس الملح الإنكليزي يعد من أفضل الطرق لسد حاجة الجسم من ذلك المعدن، خاصة وأن الكثير من الناس لا يستهلكون ما يكفي منه، إما بسبب افتقار نظامهم الغذائي له، أو لوجود عوامل تعيق من امتصاصه مثل مركبات الفيتيات والأوكزلات.

2. يحسن الحالة المزاجية وجودة النوم

يسمح المغنيزيوم الموجود في الملح الإنكليزي المضاف إلى مغطس الاستحمام بإضفاء جو من الاسترخاء العام على العقل والجسم من خلال مساهمته في إطلاق عقال النواقل العصبية وهرمون الميلاتونين، مما يعزز من جودة النوم ويخفف من وطأة التوتر والقلق والاكتئاب، وهذا بالتالي يخلق حالة مزاجية عامة جيدة. يقول المشككون، إن حالة الاسترخاء التي يشهدها الجسم تعود بكل بساطة إلى الاستحمام بالماء الدافئ وليس إلى الملح الإنكليزي.

3. يقلل من الألم والتورم

يساهم حمام الملح الإنكليزي في تخفيف التقلصات والآلام العضلية والتورمات المفصلية خاصة في الرقبة والكتفين والظهر والجمجمة. إذا سألت عن السر فإن البعض لن يتردد لحظة في القول إنه يعود إلى معدن المغنيزيوم، خاصة أن العديد من المصابين بالألم الليفي العضلي والتهاب المفاصل يعانون من نقص في هذا المعدن. مرة أخرى، لا توجد إثباتات كافية تناصر الفوائد المشار إليها أعلاه.

4. يرخي العضلات ويسهل من التعافي

إذا كنت تعاني من آلام أو تشنجات في العضلات بعد القيام بجلسة رياضية مكثفة فإن الاستحمام في مغطس ساخن مطعم بالملح الإنكليزي قد يهدئ من أعراضك بشكل ملحوظ ويعجل من عملية التعافي. يساعد المغنيزيوم فعلا في التخفيف من وجع وتشنج العضلات، ولكن لا تتوفر بعد الأدلة التي تساند مقولة أن الملح الإنكليزي هو على وجه التحديد المفيد على هذا الصعيد.

5. يعزز من صحة الشعر ويحسن فروة الرأس

لا يوجد حتى الآن أي بحث يثبت أو يدحض فائدة الملح الإنكليزي للشعر وفروة الرأس، ومع ذلك فإن الكثيرين لا يحلفون إلا باسمه ويستعملونه لمنع تراكم المفرزات الزيتية ولزيادة كثافة الشعر بهدف إعطائه مظهرا لامعا مشرقا وحجما أكبر، الأمر الذي يجعله حليف المرأة التي تملك شعرا باهتا ومتعبا.

6. يحسن من صحة القدمين

قد يفيد نقع القدمين في الماء الدافئ والملح الإنكليزي أظافر القدم الهشة، وقدم الرياضي، وفي التخلص من رائحة القدمين الكريهة. أيضا، بعد ساعات طويلة من المشي فإن آلام القدمين قد تكون على الموعد، من هنا فإن وضع القدمين في مغطس ساخن مضاف إليه الملح الإنكليزي من شأنه أن يحسن من التروية الدموية ويجلب الراحة المنشودة للقدمين.

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