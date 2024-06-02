الملفوف الصيني.. فوائد لا تحصى

الوكيل الإخباري - قال مركز الصحة في ألمانيا إن للملفوف الصيني فوائد صحية كثيرة حيث يمد الجسم بالمعادن والفيتامينات، ويقي من الإصابة بالأمراض المزمنة.



وأوضح المركز أنه كنز من الفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين B9 أي حمض الفوليك، المهم للحامل والجنين، وC المهم للمناعة و K المهم للعظام، إضافة إلى البوتاسيوم المهم للعضلات والأعصاب والقلب، والكالسيوم للعظام والحديد للدم.

اضافة اعلان



وأضاف المركز أنه يحتوي أيضاً على مركبات النبات الثانوية المعروفة بـ "البوليفينول"، المضادة للأكسدة ومثبطة للالتهابات، التي تساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.



ويشتمل الملفوف الصيني أيضاً على زيت الخردل، لتقوية جهاز المناعة، والمضاد للسرطان.

24