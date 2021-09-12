النباتات المنزلية فوائد صحية لا غنى عنها

الوكيل الإخباري - تأتي النباتات من العناصر الطبيعية المحبب الاحتفاظ بها في المنزل، ويعتبرها الكثير من الأشخاص بمثابة قطع ديكورية أساسية، ولكن مزايا النباتات المنزلية لا تقتصر على ذلك فقط.

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مزايا صحية متعددة للاستعانة بالنباتات في منزلك:

تقليل السموم

أوضح خبراء أن استخدام النباتات بشكل عام بما في ذلك المنزل، يساعد في تقليل السموم والملوثات في البيئة، إذ أثبتت دراسات أن النباتات المنزلية تقلل من تركيز المركبات العضوية المتطايرة المحمولة جوًا (VOCs) بشكل كبير.



تخفض من ثاني أكسيد الكربون

تساعد النباتات المنزلية في خفض مستويات ثاني أكسيد الكربون في الجو وتنقية الهواء منه بنسبة كبيرة



تخفف التوتر

وجد باحثون أن للنباتات المنزلية فعالية في التخفيف من التوتر وتعزيز الاسترخاء والشعور بالهدوء بجانب خفض ضغط الدم وتهدئة معدل ضربات القلب، كما تساعد النباتات المنزلية أيضاً في تعزيز الحالة المزاجية.

لها تأثير علاجي

تتميز النباتات المنزلية بتأثير علاجي فعال يعزز الصحة العقلية ومفيدة لأولئك الذين يواجهون مشاكل في الصحة العقلية مثل الاكتئاب والقلق وغيره.



تعزز الإنتاجية والتركيز

أشارت عدة دراسات إلى أن النباتات المنزلية تعد معزز أفضل للإنتاجية والتركيز مقارنة بالقهوة، بجانب تعزيز الانتباه.



تزيد رطوبة الجو

وخاصة في الشتاء، إذ تساعد النباتات في زيادة الرطوبة التي بدورها تساعد في حل المشاكل المتعلقة بالجفاف.



يتوفر أنواع طبية

هناك أنواع معينة من النباتات مصنفة كـ "طبية" وتساعد في علاج حالات بعينها، على سبيل المثال، يساعد نبات النعناع فيما يتعلق بالأمراض الهضمية، والصبار مفيد لمشاكل الجلد، كما يساعد الريحان في عدة نواحي، من الهضم إلى السعال والبرد.



تعزز التعافي

بجانب ما ذُكر أعلاه، كشفت عدة دراسات أن النباتات المنزلية تساعد في تعزيز التعافي، سواء تعلق الامر بأمراض او جراحة.

المصدر - البوابة

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