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الجمعة، 16-09-2022 10:02 ص

النتائج واعدة .. اختبار دم يكشف 50 نوعا من السرطان

فحص


الوكيل الاخباري - قال علماء في الولايات المتحدة إن اختبار دم، يكشف 50 نوعا من السرطان، أظهر "نتائج واعدة" في التجارب المبكرة، حسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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وذكر المصدر أن العلماء في مركز "ميموريال سلون كيترينغ" للسرطان في نيويورك أجروا بحثا على اختبار دم يدعى "غاليري" ويستخدم مسحة واحدة للبحث عن إشارة تصدر عن العديد من أنواع السرطان، بما في ذلك، تلك التي تصيب الثدي والرئتين والكليتين.


ووجد العلماء أن الاختبار نجح في اكتشاف 35 حالة إصابة بالسرطان، لكن، في المقابل، تم تشخيص 57 شخصا آخرين بشكل خاطئ.


وخلص البحث إلى أن اختبار "غاليري" يحمل "وعودا كبيرة" في اكتشاف السرطانات، التي لا تُكتشف حاليا إلا في مراحل متقدمة من المرض.


وأضاف أن "النتائج كانت جيدة، لكن هناك حاجة لمزيد من التدقيق".


وقالت "ديلي ميل" إن اختبار "غاليري" يتاح حاليا بوصفة طبية مقابل 949 دولارا للعلبة.


وتأتي نتائج البحث بعد يوم واحد فقط من كشف الرئيس الأميركي جو بايدن عن خطط لخفض وفيات السرطان إلى النصف، أي إلى 300 ألف سنويا بحلول عام 2042.
وكشف بايدن أنه يأمل القيام بذلك من خلال تخصيص ملايين الدولارات لتطوير اختبارات الدم الخاصة بالسرطانات.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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