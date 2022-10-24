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الإثنين، 24-10-2022 04:32 م

النساء... أول ضحايا التهاب الغدة الدرقية لهاشيموتو

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الوكيل الإخباري-أوردت مجلة Woman النمساوية أن التهاب الغدة الدرقية لهاشيموتو Hashimoto's thyroiditis يهاجم النساء خاصة، بسبب توازن الهرمونات الأنثوية؛ حيث تهيمن الهرمونات مثل الأستروجين والبرولاكتين على الأنثى، والتي يمكن أن تزيد بشكل أكبر أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية، كما أنها تنشط جهاز المناعة، وتعزز أيضاً أمراض المناعة الذاتية.

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وأوضحت المجلة أن الالتهاب المسمى على اسم الطبيب الياباني هاكارو هاشيموتو هو أحد أمراض المناعة الذاتية، التي تصيب الغدة الدرقية، حيث يعتبرها جهاز المناعو جسماً غريباً، ويهاجم خلاياها، ما يؤدي إلى قصور وظيفي فيها.

وتتمثل الأعراض في تضخم الدرقية، وزيادة الوزن غير المبررة، واعتلال المزاج، والتعب المستمر، والخمول، والإمساك، واضطرابات الدورة الشهرية، وألم العضلات، والمفاصل، وجفاف البشرة، وتقصف الأظافر.

ويجب استشارة الطبيب فور ملاحظة الأعراض لأن إهمال العلاج يؤثر على الإنجاب والحمل والرضاعة، حيث أن مشاكل الدرقية ترفع على سبيل المثال خطر الإجهاض.

وكلما كان التشخيص مبكراً، زادت فرص العلاج بأقراص تحتوي على هرمونات الغدة الدرقية.

 

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