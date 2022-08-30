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الثلاثاء، 30-08-2022 12:23 م

النشاط البدني يقلل مخاطر الوفاة عند المصابين بهذا المرض

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الوكيل الإخباري - أظهر بحث جديد نشرته جمعية القلب الأمريكية، أن النشاط البدني المعتدل أو القوي قد يقلل من خطر الإصابة بقصور القلب.

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واستمرت الدراسة لمدة ست سنوات شارك فيها أكثر من 94000 بالغ في المملكة المتحدة، لم يكن لديهم تاريخ من قصور القلب عند التسجيل.


وتعد هذه الدراسة واحدة من أولى الدراسات التي استخدمت مستويات نشاط تم قياسها بشكل موضوعي لتقدير مخاطر قصور القلب. وتتوافق النتائج مع الدراسات السابقة التي وجدت أن أداء 150-300 دقيقة من التمارين المعتدلة أو 75-150 دقيقة من التمارين القوية كل أسبوع قد يقلل من حدوث النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

 

وقصور القلب هو حالة مزمنة ومتفاقمة تحدث عندما يكون القلب غير قادر على ضخ الدم الكافي لمواكبة احتياجات الجسم من الدم والأكسجين، ويمكن أن يؤدي إلى التعب وصعوبة التنفس.

وكان البالغون الذين مارسوا نشاطًا بدنيًا معتدلًا لمدة 150-300 دقيقة في أسبوع واحد أقل عرضة للإصابة بفشل القلب بنسبة 63٪.

 

ويقول الدكتور فريدريك :"تشير هذه النتائج إلى أن كل حركة بدنية مهمة، المشي على مهل لمدة 10 دقائق أفضل من الجلوس وعدم ممارسة النشاط البدني. وإذا أمكن حاول المشي بشكل أسرع قليلا، مما يزيد من كثافة التمارين الرياضية والفوائد المحتملة لها".


وبحسب الدراسة لا يُثبت وجود صلة بين السبب والنتيجة بين مقدار النشاط البدني وشدته وخطر الإصابة بقصور القلب، نظرا لأن المشاركين في البنك الحيوي في المملكة المتحدة هم من البيض بأغلبية ساحقة  فستكون هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد أن هذه النتائج تنطبق على الأشخاص من خلفيات متنوعة الذين قد يعانون من محددات اجتماعية سلبية للصحة.


وقال كبير مؤلفي الدراسة  نافيد ستار: "النتائج التي توصلنا إليها تضيف إلى المجموعة الهائلة من الأدلة الأخرى، مما يشير إلى أن الحفاظ حتى على قدر متواضع من النشاط البدني المنتظم يمكن أن يساعد في منع مجموعة من الحالات المزمنة من التطور، بما في ذلك قصور القلب".


وبحسب الباحثين  فإن الأشخاص الذين تشمل عوامل خطر الإصابة بفشل القلب لديهم مؤشر كتلة الجسم الذي يفي بمعايير زيادة الوزن أو السمنة ، وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الجلوكوز أو الكوليسترول، قد يستفيدون بشكل خاص من زيادة نشاطهم البدني.

 

روسيا اليوم

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