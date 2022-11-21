الإثنين 21-11-2022
الوكيل الاخباري

اختتام فعاليات الرصيفة لواء الثقافة الأردنية 2022

الملك يهنئ بعيد استقلال لبنان

راعي اغنام ينقذ مواطن القى نفسه داخل بركة زراعية

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

مكافحة المخدرات تُلقي القبض على تاجرَي مخدرات خطرين ومسلحين

الارصاد : عودة الامطار الى المملكة في هذا الموعد

ندوة في اليرموك حول وثائق أم قيس وسياقها التاريخي

الأمن يثني مواطن عن الانتحار في إربد

تعرّف على أهم 12 حدثاً اقتصادياً أثار العالم في أول عقدين من القرن 21

الحكومة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

الإثنين، 21-11-2022 01:45 م

النظام الغذائي الغني بالدهون يزيد الحساسية للألم

حساسية-الطعام


الوكيل الإخباري-قالت دراسة حديثة إن الذين اتبعوا نظاماً غذائياً غنياً بالدهون يعانون من استجابات الألم للمنبهات غير المؤلمة، على المصابين بالسمنة أو السكري من النوع 2.

وأثبتت أبحاث سابقة أن الأغذية الغنية بالدهون تزيد الحساسية للألم. وسعى الباحثون في هذه الدراسة إلى معرفة إذا كانت الدهون الزائدة في الطعام تسبب استجابة مؤلمة للمنبهات غير المؤلمة في العادة.

وقال الدكتور مايكل بيرتون المشرف على الدراسة من جامعة تكساس إن "تناول نظام غذائي غني بالدهون لفترة قصيرة يتسبب في استجابة مؤلمة للمنبهات".

وأضاف "إنه نظام غذائي مشابه لما نأكله جميعاً تقريباً في الولايات المتحدة في مرحلة ما".

وتتسبب زيادة الدهون في الجسم في زيادة الالتهابات، وارتفاع خطر الإصابة بالجلطة وأمراض القلب.

وتوجه كثير من الانتقادات إلى النظام الغذائي الغربي لاحتوائه على حصص عالية من الدهون، خاصة من مصادر حيوانية.

وتقيد التوصيات الصحية بألا تتجاوز الدهون 10% من السعرات الحرارية، إذ يحتاج الجسم إلى الدهون لامتصاص مجموعة من الفيتامينات الأساسية لعمل وظائف الجسم.

اضافة اعلان

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
t

علاج الخمول بعد الأكل بطرق بسيطة

1668960054948161200

6 أنواع فواكه تعزز المناعة

article-26

يُعرف بـ"عرق النسا".. 3 طرق لعلاج التهاب العصب الوركي

L

ابتكار أسلوب جديد لاكتشاف سرطان الكبد من قطرة دم واحدة

5f2d63544c59b7469f7aaff1

ضعف البصر قد يكون علامة تحذيرية للسكتة الدماغية

Sanofi

تحت شعار "معاً للقضاء على شلل الأطفال" تكثيف الجهود العالمية للحد من خطورة عودة مرض شلل الأطفال

أخبار متعلقة
f16d539f7b839bc8307e5bd15032ede56122eae0-030622104816

طرق ناجحة للتخلص من دهون البطن

ر

"علامة رئيسية" من أعراض سرطان الرئة قد تظهر لدى 60٪ من المصابين

tbl_articles_article_31711_2020d29d02c-ef39-41f7-b9d8-f4c004d3ec96

مكان الألم في جسمك يخبرك عن نوع الطعام أو الشراب الذي تناولته

224285

بـ5 طرق.. كيف تقلل من استهلاك الدهون أثناء طهي الطعام؟

6356793a4c59b75cd03ce505

تدريب العضلة النعلية يساعد على حرق الدهون