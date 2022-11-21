النظام الغذائي الغني بالدهون يزيد الحساسية للألم

الوكيل الإخباري-قالت دراسة حديثة إن الذين اتبعوا نظاماً غذائياً غنياً بالدهون يعانون من استجابات الألم للمنبهات غير المؤلمة، على المصابين بالسمنة أو السكري من النوع 2.



وأثبتت أبحاث سابقة أن الأغذية الغنية بالدهون تزيد الحساسية للألم. وسعى الباحثون في هذه الدراسة إلى معرفة إذا كانت الدهون الزائدة في الطعام تسبب استجابة مؤلمة للمنبهات غير المؤلمة في العادة.



وقال الدكتور مايكل بيرتون المشرف على الدراسة من جامعة تكساس إن "تناول نظام غذائي غني بالدهون لفترة قصيرة يتسبب في استجابة مؤلمة للمنبهات".



وأضاف "إنه نظام غذائي مشابه لما نأكله جميعاً تقريباً في الولايات المتحدة في مرحلة ما".



وتتسبب زيادة الدهون في الجسم في زيادة الالتهابات، وارتفاع خطر الإصابة بالجلطة وأمراض القلب.



وتوجه كثير من الانتقادات إلى النظام الغذائي الغربي لاحتوائه على حصص عالية من الدهون، خاصة من مصادر حيوانية.



وتقيد التوصيات الصحية بألا تتجاوز الدهون 10% من السعرات الحرارية، إذ يحتاج الجسم إلى الدهون لامتصاص مجموعة من الفيتامينات الأساسية لعمل وظائف الجسم.

اضافة اعلان

24