النوم: حقائق وفوائد عليك معرفتها!

الوكيل الإخباري - يقضي الإنسان ثلث حياته نائماً، لذا يعتبر النوم أمراً هاماً لا يستهان به، فهو يسمح لأجهزة الجسم بالراحة، وله مساهمة هامة في قدرتنا على الأداء بفعالية وكفاءة خلال اليوم.

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اهم فوائد النوم لجسم الانسان :



1- وضعية النوم تساعد على التخلص من السموم في الدماغ.

2- النوم يقوي جهاز المناعة ليدافع عن الجسم ضد الميكروبات والمواجهات اليومية والأمراض التي يمكن أن تكون خطيرة.

3 - النوم يدعم شرايين القلب والخلايا العصبية، ويساعد الدماغ على التخلص من السموم قبل تكاثرها وسماحها بالتسبب بالامراض العصبية.

4 - النوم يخفض الضغط العصبي ومساوئه على الجسم ، وقلة النوم تؤدي الى زيادة افراز مادة الكورتيزول، ما ينعكس على الوضع الصحي بشكل عام، التخلص من السموم في الدماغ مهم جداً.

5 - النوم يساعد على تحسين المزاج لأن الإنسان المضطرب يميل الى إعادة التفكير بالمشاكل والهموم، لذلك النوم يؤمن الراحة والعودة الى الايجابية.

المصدر - الفن