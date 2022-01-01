النوم على الأرض له فوائد صحية عدة.. تعرفي إليها

الوكيل الإخباري - يفضل بعض الأشخاص الاستلقاء على الأرض وأخذ فترات من النوم، وهناك من يُفضل بشكل عام النوم على الأرض الصلبة لما له من فوائد صحية عديدة، ومن خلال التقرير التالي نُلقي الضوء على النوم على الأرض وفوائده الصحية، ومنها:





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استقامة العمود الفقري

بعد يوم طويل من العمل أو الدراسة، نُريد جميعاً العودة لمنازلنا والاستلقاء والحصول على الراحة، لذلك من المفضل النوم على الأرض، لأنه يساعد على تحسين وضع العمود الفقري والرقبة والكتفين، والنوم على الأرض له دور فعال في تحسين آلام المفاصل.



تخفيف آلام الظهر

يؤدي النوم والاستلقاء على الأرض إلى تخفيف آلام الظهر، ويمكن تدعيم منطقة الكتفين والوركين بوسائد من أجل نوم واسترخاء سليم.



تخفيف آلام عرق النسا

تؤدي وضعيات النوم غير الصحيحة لتفاقم حدة الآلام للأشخاص المصابين بعرق النسا، والمرتبط بآلام العصب الوركي، لذلك من الأفضل الاستلقاء والنوم على الأرض لتهدئة هذه الآلام المزعجة.



تحسين الدورة الدموية

يساهم النوم على الأرض في تحسين دورة الجسم الدموية، لأن الضغط على أجزاء الجسم يتم توزيعه بالتساوي على المناطق المختلفة، مثل: العمود الفقري، والوركين، وغيرها، والدورة الدموية الجيدة تؤدي لتوزيع صحي لنسبة الأكسجين في الجسم ما يعزز صحة الرئتين والقلب، فضلاً عن نقل خلايا الدم البيضاء بشكل سليم، وبالتالي تحفيز الجهاز المناعي على مقاومة الأمراض.



تحسين الأعراض المرضية

يُحسن النوم على الأرض من آلام الصداع النصفي المؤلمة، كما أنه يخفف من آلام الرقبة والكتفين، ويعزز من حالة الأشخاص النفسية والمزاجية.



هؤلاء الأشخاص لا ينبغي لهم النوم على الأرض

إذا كنت مصاباً بمشكلات في الجهاز التنفسي أو الحساسية تجنب النوم على الأرض، لأن التراب قد يُثير الحساسية ويفاقم حدتها، وتزداد أعراض العطس واحمرار العين وسيلان الأنف والشعور بالحكة والطفح الجلدي.

زهرة الخليج