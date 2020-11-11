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الأربعاء، 11-11-2020 03:48 م

النوم على البطن.. اضرار صحية جسيمة تعرف عليها

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الوكيل الإخباري _ يُعد النوم من الأمور الضرورية التي يحتاجها جسم الإنسان، والذي لا يمكن لأي شخصٍ الاستغناء عنه، الا ان هناك وضعيات في النوم تتسبب في بعض المشاكل لصحة الجسم وابرزها النوم على المعدة ، تعرف على اضرار النوم على البطن :

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يضر بصحة العمود الفقري
عند الاستلقاء على المعدة يفقد العمود الفقري منحناه الطبيعي، وبالتالي يمكنك الشعور بالتوتر أو الضغط في الظهر، كما يؤدي ذلك إلى آلام الظهر في الصباح.


مشاكل في القلب والرئتين
لا تضغط فقط على عمودك الفقري عند النوم على المعدة، ولكن على القلب والرئتين أيضًا، ما تسبب وضعية النوم على البطن في وضع الوركين في الموضع الأمامي، مما يزيد من انحناء العمود الفقري القطني ويمكن أن يؤدي إلى مشاكل في القرص الفقري.


مشاكل في الرقبة
عند النوم على البطن، ولكي تستطيع التنفس أثناء النوم، فإنك غالباً ستقوم بإمالة رأسك لأحد الجانبين، هذا الأمر يتسبب في خلل باستقامة العنق والعمود الفقري.

 

الصداع المزمن
إذا لم تكن رقبتك وظهرك وفخذيك في وضع صحيح، فقد تسبب وضعية النوم هذه الصداع المزمن.

 

زيادة حصوات الكلى
أثبتت الدراسات أن النوم على البطن، وخصوصا عند النساء، يجعلهن أكثر عرضة لتكوين حصوات الكلى، حيث إن تحريك الجسم خلال النوم بطرق أخرى يميناً ويساراً يحمي الجسم من تكوين الحصى، لكن النوم على البطن يبقي الجسم بلا حركة، وهذا يؤدي إلى ترسب الحصوات بشكل أكبر.

 

المصدر : الامارات نيوز 

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