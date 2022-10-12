الهند توقف إنتاج دواء قتل أطفالاً في غامبيا

الوكيل الإخباري-أعلن وزير في ولاية هاريانا الهندية اليوم الأربعاء، وقف السلطات إنتاج شراب للسعال في مصنع مايدن للأدوية، بعد أن ذكر تقرير لمنظمة الصحة العالمية أنه ربما ارتبط بوفاة عشرات الأطفال في غامبيا.



وقال أنيل فيغ وزير الصحة في ولاية هاريانا لوكالة أنباء آسيا الدولية إن السلطات فتشت مصنع مايدن قرب بدة سونيبات في الولاية واكتشفت 12 مخالفة. وأعلن فيغ توقف الإنتاج.



وقالت منظمة الصحة العالمية في الأسبوع الماضي إن تحليل أربعة منتجات في مصنع مايدن أوضح أنها تحتوي على كميات "غير مقبولة" من ثنائي إيثيلين غلايكول وإيثيلين غلايكول، والتي يمكن أن تكون سامة وتؤدي إلى إصابات حادة في الكلى.



وقالت الشرطة في غامبيا في تقرير أمس الثلاثاء إن وفاة 69 طفلاً بإصابات في الكلى مرتبط بأدوية سعال مصنوعة في الهند ومستوردة عبر شركة في الولايات المتحدة.



وامتنع ناريش كومار جويال الرئيس التنفيذي لمايدن عن التعليق. وقال في الأسبوع الماضي إن الشركة تحاول أن تعرف ما حدث في غامبيا.



وتقول مايدن في موقعها على الإنترنت إنها تبيع منتجاتها في الداخل وتصدر إلى دول في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.



وقالت الهند إنها وافقت على تصدير شراب السعال إلى غامبيا فقط، رغم أن منظمة الصحة العالمية تقول إن هذه الأدوية ربما ذهبت إلى أماكن أخرى عبر أسواق غير رسمية.

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