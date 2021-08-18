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الأربعاء، 18-08-2021 03:07 م

الوجبات السريعة تؤثر سلبا على التحصيل الدراسي للأطفال

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الوكيل الإخباري - حذّرت دراسة أميركية حديثة من أن تناول الأطفال للوجبات السريعة، لا يصيبهم بالسمنة والمشاكل الصحية فقط، بل يؤثر أيضاً على تحصيلهم الدراسي، وعلى أدائهم في اختبارات الرياضيات والقراءة والعلوم.

وأشارت الدراسة إلى أن ما يقرب من 40 في المائة من مكونات الوجبات السريعة تأتي من دهون غير صحية، وسكريات مضافة؛ وهو ما يساهم في إصابتهم بالسمنة، وضعف التحصيل الدراسي.

وحلّل الباحثون بيانات 11740 طالباً، كانوا فى مدارس رياض الأطفال فى العام الدراسي 1998-1999، وتمت متابعتهم إلى أن وصلوا إلى الصف الثامن، وطلب منهم استكمال استبيان حول نوعية الغذاء الذي كانوا يتناولونه عندما كانوا في الصف الخامس. مع اعتبار عوامل أخرى قد تؤثر على النتائج، كممارسة التمارين الرياضية ومشاهدة التلفزيون والوضع الاجتماعي والاقتصادي لأسرهم.

وكشفت النتائج أن الأطفال الذين تناولوا الوجبات السريعة يومياً، أو من 4 إلى 6 مرات أسبوعياً سجلوا 20% أقل في درجات اختبارات الرياضيات والقراءة والعلوم عن غيرهم ممّن لم يتناولوا تلك الوجبات.

وأن الذين تناولوا الوجبات السريعة من مرة إلى 3 مرات أسبوعياً سجلوا انخفاضاً فى درجات اختبار الرياضيات فقط في الصف الثامن، مقارنة بأولئك الذين لم يتناولوا تلك الوجبات.

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المصدر - صحتك 

 




 

 


 

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