الوقاية من أضرار سحب العصب

الوكيل الإخباري - سؤال يرد إلى ذهن كل من يُقبل على علاج أسنانه يتعلق بالضرر المحتمل من القيام بمثل هذه العملية، إن كان كبيراً أو موجوداً بالأصل، ومن الممكن أن يزول بعض القلق من إجراء سحب العصب عند معرفة كيف يتم وكيف يخضع له المرضى بمن فيهم الأطفال.

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لتجنب عملية سحب العصب بشكل عام وبالتالي تجنب الأضرار التي قد تنجم عن هذه العملية ما عليك إلا التقيد بإجراءات بسيطة وقائية مثل:

1- العناية بالفم واللثة والأسنان.

2 - عدم إهمال نقاط التسوس التي تظهر في الأسنان وخاصة لدى الأطفال.

3- زيارة طبيب الأسنان عند وجود أي شكوى غير محتملة، بالإضافة إلى القيام بزيارات دورية كل ستة أشهر.

4- تنظيف الأسنان المنتظم واستخدام معجون أسنان عالي الجودة.

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