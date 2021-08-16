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الإثنين، 16-08-2021 04:23 م

الوقاية من أمراض فقر الدم

نصائح_لمرضى_فقر_الدم


الوكيل الإخباري - يمكنك وقاية نفسك من بعض أنواع فقر الدم، وتجنب فقر الدم الناتج عن نقص الحديد وفقر الدم الناتج عن نقص الفيتامينات، عن طريق اختيار نظام غذائي يتضمن مجموعة متنوعة من الفيتامينات والعناصر المغذية المناسبة،

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ومنها:


الحديد
يدخل الحديد كعنصر أساسي في تكوين خضاب الدم، وهناك كثير من الأطعمة الغنية بالحديد مثل لحوم البقر واللحوم الأخرى، والبقوليات (الفاصولياء والفول والحمص والعدس)، والحبوب المدعمة بالحديد، والخضروات الورقية الخضراء، والتمر والفواكهه المجففة.

حمض الفوليك
حمض الفوليك هو من أنواع الفيتامينات ب وهو ضروري لصنع خضاب الدم. يمكن الحصول على هذا الفيتامين من ثمار وعصائر الحمضيات (البرتقال والليمون)، والموز، والخضروات الورقية الخضراء، والبقوليات، والخبز المدعم بالفيتامينات والمقويات، وحبوب الإفطار والمكرونة.

الفيتامين ب-12
الفيتامين ب 12 هو من أنواع الفيتامينات ب وهو ضروري لصنع خضاب الدم. يتم الحصول على هذا الفيتامين بشكل طبيعي من اللحوم ومنتجات الألبان، كما يكون مضافًا إلى بعض حبوب الإفطار ومنتجات الصويا، مثل حليب الصويا.

الفيتامين ج
الفيتامين ج أو C هو من أنواع الفيتامينات وهو ضروري أيضاً لصنع خضاب الدم. كما تساعد الأطعمة التي تحتوي على الفيتامين ج، مثل الحمضيات (البرتقال والليمون) والبطيخ والتوت، في زيادة امتصاص الحديد. وتعتبر الفليفلة الخضراء من أغنى النباتات بهذا الفيتامين.

التغذية الجيدة
تساعد التغذية الجيدة الصحية المتوازنة بشكل عام، وتناول كميات كافية من البروتينات على تجنب فقر الدم.

 

 

المصدر - صحتك 


 




 

 


 

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