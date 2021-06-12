الوكيل الإخباري - البلغم هو عبارة عن مادة تتكون من لعاب ومخاط تصل إلى الفم نتيجة للسعال، حيث أن مصدرها هو من الرئتين، من (القصبة الهوائية - أو الشعب الهوائية .
هذه الإفرازات قد تكون ملوثة، نتيجة لعوامل مسببة للمرض ، قد تكون دموية، أو قد تحتوي على خلايا مختلفة يمكن بواسطتها تشخيص أمراض رئوية مختلفة وعوامل ملوِّثة (عدوائية) مختلفة، مثل التهابات الرئة ، السل ، مرض الاٍيدز وسرطان الرئة.
بإمكانك الوقاية من البلغم عن طريق اتباع الخطوات التالية:
1 - شرب كميات وافرة من السوائل موزعة على طول اليوم.
2 - الإقلاع عن التدخين.
3 - تقوية جهاز المناعة عن طريق تناول:
مضادات الأكسدة ،و الأليسين وهو المركب الفعال في الثوم ، و الفيتامين C.
4 - تعلم كيفية الاسترخاء والقيام بهذا كل يوم.
5 -تجنب التعرض للبرد في الشتاء.
6 - تجنب الأماكن المزدحمة لتفادي الإصابة بالزكام والإنفلونزا.
7 - يمكنك في حال الإصابة بالتحسس أن:
- تضع في اعتبارك أخذ حقن إزالة التحسس.
- تجنب المواد المحسسة قدر الإمكان.
- استخدام الأدوية المضادة للهيستامين عند الحاجة.
المصدر - الموسوعة الطبية