السبت 12-06-2021
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السبت، 12-06-2021 04:49 م

الوقاية من البلغم

التخلص_من_البلغم_في_الحلق


الوكيل الإخباري - البلغم هو عبارة عن مادة تتكون من لعاب ومخاط تصل إلى الفم نتيجة للسعال، حيث أن مصدرها هو من الرئتين، من (القصبة الهوائية - أو الشعب الهوائية .

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هذه الإفرازات قد تكون ملوثة، نتيجة لعوامل مسببة للمرض ، قد تكون دموية، أو قد تحتوي على خلايا مختلفة يمكن بواسطتها تشخيص أمراض رئوية مختلفة وعوامل ملوِّثة (عدوائية) مختلفة، مثل التهابات الرئة ، السل ، مرض الاٍيدز وسرطان الرئة.

 

بإمكانك الوقاية من البلغم عن طريق اتباع الخطوات التالية:

 

1 - شرب كميات وافرة من السوائل موزعة على طول اليوم.
2 - الإقلاع عن التدخين.
3 - تقوية جهاز المناعة عن طريق تناول:
مضادات الأكسدة ،و الأليسين وهو المركب الفعال في الثوم ، و الفيتامين C.

4 - تعلم كيفية الاسترخاء والقيام بهذا كل يوم.
5 -تجنب التعرض للبرد في الشتاء.
6 - تجنب الأماكن المزدحمة لتفادي الإصابة بالزكام والإنفلونزا.

7 - يمكنك في حال الإصابة بالتحسس أن:
    - تضع في اعتبارك أخذ حقن إزالة التحسس.
    - تجنب المواد المحسسة قدر الإمكان.
    - استخدام الأدوية المضادة للهيستامين عند الحاجة.

 

المصدر - الموسوعة الطبية 

 




 




 

 


 

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