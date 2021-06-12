الوكيل الإخباري - البلغم هو عبارة عن مادة تتكون من لعاب ومخاط تصل إلى الفم نتيجة للسعال، حيث أن مصدرها هو من الرئتين، من (القصبة الهوائية - أو الشعب الهوائية .

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هذه الإفرازات قد تكون ملوثة، نتيجة لعوامل مسببة للمرض ، قد تكون دموية، أو قد تحتوي على خلايا مختلفة يمكن بواسطتها تشخيص أمراض رئوية مختلفة وعوامل ملوِّثة (عدوائية) مختلفة، مثل التهابات الرئة ، السل ، مرض الاٍيدز وسرطان الرئة.

بإمكانك الوقاية من البلغم عن طريق اتباع الخطوات التالية:

1 - شرب كميات وافرة من السوائل موزعة على طول اليوم.

2 - الإقلاع عن التدخين.

3 - تقوية جهاز المناعة عن طريق تناول:

مضادات الأكسدة ،و الأليسين وهو المركب الفعال في الثوم ، و الفيتامين C.

4 - تعلم كيفية الاسترخاء والقيام بهذا كل يوم.

5 -تجنب التعرض للبرد في الشتاء.

6 - تجنب الأماكن المزدحمة لتفادي الإصابة بالزكام والإنفلونزا.

7 - يمكنك في حال الإصابة بالتحسس أن:

- تضع في اعتبارك أخذ حقن إزالة التحسس.

- تجنب المواد المحسسة قدر الإمكان.

- استخدام الأدوية المضادة للهيستامين عند الحاجة.

المصدر - الموسوعة الطبية







