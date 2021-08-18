الوقاية من داء الكلب

الوكيل الإخباري - داء الكَلَب (بفتح الكاف) هو فيروس مميت ينتقل إلى الأشخاص من لعاب الحيوانات المصابة به، وينتقل من خلال العض عادة.



الحيوانات التي قد تنقل داء الكَلَب هي الخفافيش، والثعالب، والذئاب، وحيوانات الراكون، وتعد الكلاب الضالة في البلاد النامية في أفريقيا وآسيا الأكثر احتمالاً لنقل داء الكَلَب إلى الأشخاص.

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مرض الكلب داء خطير يسبب شعور المصاب بالعطش الشديد، ويصاب باختلاط ذهني وتشنجات وصعوبة في البلع وتناول الطعام، وكان يؤدي إلى الوفاة في معظم الحالات قبل أن يتوفر المصل النوعي المضاد له.

الوقاية من هذا المرض القاتل ممكنة من خلال بعض الخطوات نلخصها في ما يلي:



يجب إعطاء الطعم الخاص ضد مرض الكَلَب للحيوانات الأليفة

يجب تطعيم القطط والكلاب ضد داء الكَلَب، وعليك أن تسأل طبيباً بيطرياً عن عدد المرات التي يجب تطعيم حيواناتك الأليفة فيها.

لا تترك حيواناتك الأليفة حرة خارج المنزل

يجب إبقاء حيواناتك الأليفة في الداخل وملاحظتها عندما تخرج، سيساعد ذلك في منع حيواناتك الأليفة من الاحتكاك بحيوانات برية قد تكون مصابة أو حاملة لفيروس مرض الكَلَب.

ضع الأرانب والحيوانات الأليفة الصغيرة داخل أقفاص محمية، بحيث تكون آمنة من الحيوانات البرية.



أبلغ السلطات المَحَلية عن الحيوانات الضالة

اتصل بمسؤولي مراقبة الحيوانات أو أي جهة محلية مناسبة للإبلاغ عن قطط وكلاب ضالة، لأنها قد تكون مصابة أو حاملة لفيروس مرض الكَلَب. إذا تعرضت للعض من حيوان ضال فحاول الإمساك به وتسليمه للسلطات المختصة لكي تفحصه وتتأكد من سلامته أو إصابته، واستشر مستشفى قريباً لكي تأخذ المصل الواقي.



تجنب الحيوانات البرية

من الممكن ألا تخاف الحيوانات البرية المصابة بداء الكلب من الناس، وليس من الطبيعي أن يكون الحيوان البري أليفاً مع الناس، لذا يجب الابتعاد عن أي حيوان بري لا يبدو عليه الخوف من الناس ويتصرف بطريقة مريبة وهائجة.



أبعد الخفافيش عن منزلك

تستطيع الخفافيش نقل فيروس مرض الكَلَب وأمراض كثيرة أخرى. ولذا، أغلق أي شقوق أو فجوات يمكن للخفافيش أن تدخل منها إلى منزلك، وإذا كنت تعلم بوجود خفافيش في منزلك، فتعاون مع خبير محلي للوصول إلى طرق لإبعادها عنه.



فكر بأخذ لقاح داء الكَلَب عند السفر

إذا كنت ستسافر إلى بلد ينتشر فيه داء الكَلَب، وستمكث فيه لفترة طويلة، فاسأل طبيبك عن ضرورة الحصول على لقاح داء الكَلَب أم لا.



المصدر - صحتك