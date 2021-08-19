الوقاية من قصر النظر

الوكيل الإخباري - يحدث قصر النظر لكثير من الناس مع التقدم في العمر وربما لا يمكن منع حدوث ذلك، ولكن بعض الخطوات قد تساعدك على الوقاية من تقدم هذه الحالة.

اضافة اعلان

وعلى الرغم من أنك لا تستطيع تجنب قصر النظر، فإنّك قد تستطيع حماية بصرك باتباع النصائح التالية:

اجراء فحص العين بشكل دوري

احرص على إجراء فحص العين بصورة منتظمة للتحري عن حدوث أي تطورات وتغيرات في حدة البصر.



عالج الحالات الصحية المزمنة لديك

بعض الأمراض المزمنة يمكن أن تؤثر على البصر، مثل داء السكري وارتفاع ضغط الدم، إذا لم تتلقّ العلاج في الوقت المناسب.



حماية العينين من ضوء الشمس

النظارات الشمسية تحمي العيون من ضوء الشمس وتحجب الأشعة فوق البنفسجية A والأشعة فوق البنفسجية B، خاصة إذا كنت تقضي ساعاتٍ طويلة في الشمس. كما ننصحك باستخدام نظارات الشمس أثناء قيادة السيارة في وضح النهار على الرغم من أن معظم السيارات الحديثة مجهزة بزجاج يحجب الأشعة فوق البنفسجية إنما قد لا يكون ذلك كافياً.



تناول الغذاء الصحي

حافظ على تناول نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضروات، لأنه يحسن صحة العين، خاصة الأطعمة الغنية بالفيتامين أ والبيتا كاروتين، مثل الجزر، كما تفيد الخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة والأسماك للتمتع بصحة جيدة في العين.



لا تُدخن

يضر التدخين بكثير من أعضاء جسمك، كما يؤثر سلبا على صحتك عينيك أيضا.



استخدم النظارات المناسبة لنظرك

استخدام النظارات المناسبة لنظرك يقلل عمل عضلات العين الداخلية الحساسة ويقلل الإجهاد على عدسة العين، وننصحك بإجراء فحوصات منتظمة لضمان أن تكون وصفة نظارتك صحيحة دائماً. كما أن استخدام النظارات يقي العيون من الغبار والظروف البيئية الملوثة بالمواد الكيميائية والأبخرة والدخان.



استعمل إضاءةً جيدة داخل المنزل

استعمل دائماً إضاءة كافية من أجل رؤية مُثلى وتجنب الألوان الشديدة المتعبة للعين، مثل الضوء الأحمر والأصفر الفاقع.



تعرّف إلى تغيرات البصر الخطرة

هناك بعض الأعراض المهمة التي قد تدل على وجود مشكلة مرضية في العيون، مثل: الفقدان المفاجئ للبصر في إحدى العينين، أو ضبابية الرؤية أو تشوّشها بصورة مفاجئة، أو الومضات الضوئية، أو ظهور ألوان قوس قزح حول الأضواء، هذه الأعراض قد تدل على وجود مشكلة طبية خطيرة، مثل تمزق الشبكية أو انفصالها، والتي تستدعي علاجاً سريعاً.

المصدر- صحتك