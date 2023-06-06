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الى ماذا يشير ازرقاق اصابع قدميك ؟

علاج-ازرقاق-أصابع-القدم


الوكيل الإخباري-  مرض الذئبة الحمراء، هو مرض مناعي ذاتي مزمن، قد يؤدي إلى التهاب في أنسجة الجسم المختلفة، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة الصحة السعودية.

وتناول الحساب الرسمي للمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية بتغريدة على "تويتر"، خطورة المرض وإمكانية تأثيره على أي جزء من الجسم، مثل الجلد، والمفاصل، والأعضاء، ما يزيد من أهمية التشخيص المبكّر.


وتشمل أعراض مرض الذئبة الحمراء التالي:

الصداع
قرحة الفم
آلام في المفاصل والعضلات
ألم في الصدر، وضيق التنفس
تغيّر لون أصابع القدمين إلى الأبيض والأزرق

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وتحدث أمراض المناعة الذاتية عندما يهاجم جهاز المناعة في الجسم أنسجته الخاصة، يلا أي سبب معروف، بحسب ما أشارت إليه وزارة الصحة السعودية.


وتظهر علامات وأعراض الذئبة الحمراء فجأة، أو تتطوّر ببطء، وقد تكون خفيفة أو شديدة، مؤقّتة أو دائمة، وقد تسوء الأعراض والعلامات لفترة من الوقت، ثم تتحسن أو تختفي تمامًا

 

سي ان ان


 




 

 


 

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