الخميس 09-02-2023
الوكيل الاخباري

مصفاة البترول: تعبئة 453 ألف اسطوانة غاز خلال يومين

الاحتلال يعتزم إجراء تدريب يحاكي اقتحام الأقصى

مركز المحاكاة في "ال البيت": بيان الزلازل للتوعية ولا يخص الأردن مطلقاً

زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب إندونيسيا

الاحتلال يعتقل سبعة فلسطينيين من الخليل

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الخميس

الذهب يعزز مكاسبه عالمياً ويتأرجح قرب الـ1900 دولار للأوقية

محافظ عجلون يدعو للتعامل بجدية مع تحذيرات لجنة الطوارئ

الأشغال تكشف حالة الطرق في المملكة

الاحتلال يعتقل فلسطينيا ويستدعي آخرين من بيت لحم

الخميس، 09-02-2023 10:49 ص

الى ماذا يشير عدم نمو الأظافر ؟

2023_2_8_22_12_56_521


الوكيل الإخباري- عدم نمو الأظافر من المشكلات التي تستدعي زيارة الطبيب على الفور، لأنه قد يكون علامة تحذيرية على الإصابة بعدد من الأمراض.

في السطور التالية، نستعرض أسباب عدم نمو الأظافر وطرق العناية بها، وفقًا لموقع "Healthline".

أسباب عدم نمو الأظافر

اضافة اعلان


1- سوء التغذية
تتأثر الأظافر بالنظام الغذائي المتبع يوميًا، فإذا كان خاليًا من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، مثل البيوتين والحديد والزنك، قد يتباطأ نموها أو يتوقف تمامًا.
في هذه الحالة، يجب الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالمغذيات المنخفضة في الجسم أو الحصول على مكملاتها الغذائية تحت إشراف الطبيب، بعد إجراء التحاليل اللازمة، لتحديد العنصر الغذائي الناقص ومعدلات نقصه.


3- العدوى
إذا توقفت الأظافر عن النمو وتغير لونها في نفس الوقت، فهذا دليل على تعرض الجسم للإصابة بنوع من العدوى الفيروسية أو البكتيرية.


4- الصدفية
مرض جلدي يظهر في مناطق مختلفة بالجسم، يسبب احمرارًا لموضع الإصابة ويؤدي إلى ظهور قشور على سطحه، وقد يضعف الأظافر ويوقف نموها.
5- العلاج الكيماوي


هشاشة الأظافر وعدم نموها من الآثار الجانبية التي يعاني منها مرضى السرطان عند الخضوع للعلاج الكيماوي، لكن سرعان ما تستعيد صلابتها وطولها الطبيعي مرة أخرى بعد التوقف عن تلقي الجلسات.


6- استخدام طلاء الأظافر
قد يكون عدم نمو الأظافر ناتجًا عن استعمال الطلاء والأسيتون بشكل مفرط، ويرجع السبب إلى احتواء هذه المنتجات على مواد كيميائية، تضعف الظفر وتجعله أكثر عرضة للكسر.


نصائح للعناية بصحة الأظافر


يمكن الاعتناء بصحة الأظافر عن طريق القيام ما يلي:


- تقليل استعمال طلاء الأظافر والأستيون.


- اتباع نظام غذائي صحي غني بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم يوميًا.


- شرب كمية وفيرة من الماء يوميًا، لأن سلامة الأظافر مرتبطة بترطيب الجسم.


- تجنب قضم الأظافر وإزالة الزوائد الجلدية التي تظهر حولها، لتجنب الإصابة بالالتهاب والعدوى.


- استعمال كريم مرطب لليدين مناسب للبشرة.


الكونسلتو الطبي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
63e49e7d4c59b764ee04d403

في اليوم العالمي لطبيب الأسنان .. طبيب يكشف زيف أساطير شائعة عن الأسنان

1919390

فائدة كبيرة لشرب كوب من القهوة كل صباح

tbl_articles_article_10093_169bc8538e8-42f0-476e-93f5-b6c057dfd0c0

7 أطعمة تسبب الصداع .. واخرى تعالجه

tbl_articles_article_1865_732a99f38dc-2f4d-4cde-9eb9-000cc9a395aa

دراسة تحدد الوقت الأكثر ارهاقاً خلال اليوم

2020_11_18_19_43_19_125

5 نصائح هامة لحماية رئتيك مع التقلبات الجوية

2023_2_6_22_38_50_185

متى يبدأ مريض الكلى بالغسيل؟

أخبار متعلقة
tbl_articles_article_24610_826a3dadadb-29ee-438c-9c70-65d21e4c2e02

ما أسباب صداع خلف الرأس بعد الاستيقاظ؟

222

علاج الجيوب الأنفية في المنزل بمكونات طبيعية

2022_2_28_16_6_14_404

أسباب دهون منطقة الحوض .. وهكذا تتخلص منها

dt_151224_irritated_red_dry_eye_800x600

ما الذي يسبب جفاف العين؟

tbl_articles_article_19715_64005969565-ffd8-4287-9928-8db755ee8190

اعراض تنذر بسرطان الفم

20220124114403443

متى يشير ألم الظهر الى مرض في المرارة ؟