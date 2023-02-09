الى ماذا يشير عدم نمو الأظافر ؟

الوكيل الإخباري- عدم نمو الأظافر من المشكلات التي تستدعي زيارة الطبيب على الفور، لأنه قد يكون علامة تحذيرية على الإصابة بعدد من الأمراض.



في السطور التالية، نستعرض أسباب عدم نمو الأظافر وطرق العناية بها، وفقًا لموقع "Healthline".



أسباب عدم نمو الأظافر

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1- سوء التغذية

تتأثر الأظافر بالنظام الغذائي المتبع يوميًا، فإذا كان خاليًا من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، مثل البيوتين والحديد والزنك، قد يتباطأ نموها أو يتوقف تمامًا.

في هذه الحالة، يجب الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالمغذيات المنخفضة في الجسم أو الحصول على مكملاتها الغذائية تحت إشراف الطبيب، بعد إجراء التحاليل اللازمة، لتحديد العنصر الغذائي الناقص ومعدلات نقصه.



3- العدوى

إذا توقفت الأظافر عن النمو وتغير لونها في نفس الوقت، فهذا دليل على تعرض الجسم للإصابة بنوع من العدوى الفيروسية أو البكتيرية.



4- الصدفية

مرض جلدي يظهر في مناطق مختلفة بالجسم، يسبب احمرارًا لموضع الإصابة ويؤدي إلى ظهور قشور على سطحه، وقد يضعف الأظافر ويوقف نموها.

5- العلاج الكيماوي



هشاشة الأظافر وعدم نموها من الآثار الجانبية التي يعاني منها مرضى السرطان عند الخضوع للعلاج الكيماوي، لكن سرعان ما تستعيد صلابتها وطولها الطبيعي مرة أخرى بعد التوقف عن تلقي الجلسات.



6- استخدام طلاء الأظافر

قد يكون عدم نمو الأظافر ناتجًا عن استعمال الطلاء والأسيتون بشكل مفرط، ويرجع السبب إلى احتواء هذه المنتجات على مواد كيميائية، تضعف الظفر وتجعله أكثر عرضة للكسر.



نصائح للعناية بصحة الأظافر



يمكن الاعتناء بصحة الأظافر عن طريق القيام ما يلي:



- تقليل استعمال طلاء الأظافر والأستيون.



- اتباع نظام غذائي صحي غني بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم يوميًا.



- شرب كمية وفيرة من الماء يوميًا، لأن سلامة الأظافر مرتبطة بترطيب الجسم.



- تجنب قضم الأظافر وإزالة الزوائد الجلدية التي تظهر حولها، لتجنب الإصابة بالالتهاب والعدوى.



- استعمال كريم مرطب لليدين مناسب للبشرة.



الكونسلتو الطبي

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