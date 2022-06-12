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الأحد، 12-06-2022 04:43 م

اليكم ابرز فوائد البندورة الكرزية

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الوكيل الإخباري - تعتبر البندورة إحدى أبرز الخضروات المستخدمة بشكل أساسي في إعداد العديد من وجبات الطعام، وهناك أنواع وأشكال مختلفة للبندورة، ومن الممكن أن تأتي بألوان مختلفة مثل الأصفر والبرتقالي والأخضر والأحمر، وهناك أيضًا أنواع مختلفة مثل "البندورة الكرزية".

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اليكم ابرز فوائد البندورة الكرزية:

1- تحتوي على العديد من الفيتامينات منها فيتامين C وفيتامين E وفيتامين B6 وفيتامين K.
2- تحتوي على المعادن الغنية من الكالسيوم والنحاس والمغنيسيوم  والكبريت والفسفور.
3- تعد مصدرًا طبيعيًا وغنيًا بالألياف والبروتينات ومضادات الأكسدة.
4- تساعد على خفض نسبة الكوليسترول ومستويات الدهون الثلاثية في الجسم، حيث تؤدي المستويات المنخفضة من الكوليسترول والدهون الثلاثية الى تحسين صحة الأوعية الدموية مما يعزز صحة القلب.

 

 

لبنان 24 

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