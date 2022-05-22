الأحد 22-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

أول دولة تعلن تطبيق الحجر 21 يوما على المصابين بجدري القرود

نائب أوكراني سابق يرتكب جريمة بشعة في تركيا

37 % ارتفاع واردات المملكة من المواشي في 4 أشهر

مجلس النواب الليبي ينفي صحة تشكيل حكومة مصغرة

الأرصاد: هبات رياح قوية وأجواء مائلة للبرودة

توقعات بارتفاع الطلب على السيارات المستأجرة

الخارجية: الطلبة الأردنيين في تركيا بخير

نجاح عملية استئصال ورم سحائي لثلاثينية في البشير

الصناعة والتجارة تنظم ورشة حول حقوق الملكية الفكرية

الصحة: فحص للعاملات القادمات من أفريقيا في حال الإشتباه بجدري القرود

الأحد، 22-05-2022 01:26 م

اليكم فوائد بذور المشمش

-بذور-المشمش


الوكيل الإخباري - يقوم البعض باستخدام بذور المشمش بسبب فوائدها الصحية، لكن ما هي حقيقة فوائد بذور المشمش؟ وهل من الممكن استخدامها أو تناولها؟

اضافة اعلان

 

 فوائد بذور المشمش

 
بشكل عام يقوم الكثيرين باستخلاص الزيوت من بذور المشمش واستخدامها، حيث أن هذه البذور تحتوي على البروتين والألياف الغذائية ونسبة عالية من الزيت. 


ما زال هناك نقص في الأبحاث العلمية التي تبحث فوائد بذور المشمش، لكن يُعتقد أن استخدام هذه البذور قد يعود بالفوائد الصحية المحتملة الآتية:

 

1.غنية بالأحماض الدهنية


يحتوي زيت بذور المشمش على الأحماض الدهنية الأساسية والتي تعد ضرورية لصحة الإنسان، حيث أن جسم الإنسان غير قادر على صنعها بنفسه.
إن هناك نوعان من الأحماض الدهنية الأساسية وهما حمض اللينوليك (Linoleic acid) أي أوميغا 6 وحمض ألفا لينولينيك (alpha-linolenic acid) أي أوميغا 3، ولكل منهما فوائده الصحية العديدة.

 

2. غنية بفيتامين هـ


على الرغم من أن مستويات الفيتامينات والمعادن في بذور المشمش محدودة، إلا أنها غنية بزيت فيتامين هـ بالتحديد، والذي يمتاز بخصائصه المضادة للأكسدة.

 

محاذير تناول بذور المشمش

 
على الرغم من وجود فوائد لبذور المشمش إلا أنها تعد محدودة، لذا من المهم معرفة الملاحظات الآتية حولها:


لا تُنصح النساء الحوامل أو المرضعات بتناول هذه البذور، فهي غير آمنة عندما تُؤخذ عن طريق الفم.


إن الجرعة المناسبة المُتناولة من بذور المشمش تعتمد على عدة عوامل أهمها عمر المستخدم وصحته وعدة شروط أخرى، لكن للآن لا توجد معلومات علمية كافية حول الجرعة الآمنة والمناسبة من هذه البذور.


من المهم استشارة الطبيب المختص قبل تناول بذور المشمش بكميات علاجية، لضمان السلامة العامة وعدم حصول آثار جانبية.

 

ويب طب

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
food

5 أطعمة تساعد على التركيز وعدم التشتت في الامتحانات

ما-هي-حقيقة-خفقان-القلب-ما-قبل-النوم-؟-768x511

أسباب خفقان القلب عند النوم

10132471-1956851224

تمارين عضلات الفك لوجه منحوت

10617181-221220399

دراسة توضح العلاقة بين مرض السكري والخرف

ما_هو_علاج_الذبحة_الصدرية

انواع الذبحة الصدرية وطرق علاجها

زز

الكشف عن كنز الصحة والعافية .. الزيتون