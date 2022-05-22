اليكم فوائد بذور المشمش

الوكيل الإخباري - يقوم البعض باستخدام بذور المشمش بسبب فوائدها الصحية، لكن ما هي حقيقة فوائد بذور المشمش؟ وهل من الممكن استخدامها أو تناولها؟

اضافة اعلان

فوائد بذور المشمش



بشكل عام يقوم الكثيرين باستخلاص الزيوت من بذور المشمش واستخدامها، حيث أن هذه البذور تحتوي على البروتين والألياف الغذائية ونسبة عالية من الزيت.



ما زال هناك نقص في الأبحاث العلمية التي تبحث فوائد بذور المشمش، لكن يُعتقد أن استخدام هذه البذور قد يعود بالفوائد الصحية المحتملة الآتية:

1.غنية بالأحماض الدهنية



يحتوي زيت بذور المشمش على الأحماض الدهنية الأساسية والتي تعد ضرورية لصحة الإنسان، حيث أن جسم الإنسان غير قادر على صنعها بنفسه.

إن هناك نوعان من الأحماض الدهنية الأساسية وهما حمض اللينوليك (Linoleic acid) أي أوميغا 6 وحمض ألفا لينولينيك (alpha-linolenic acid) أي أوميغا 3، ولكل منهما فوائده الصحية العديدة.

2. غنية بفيتامين هـ



على الرغم من أن مستويات الفيتامينات والمعادن في بذور المشمش محدودة، إلا أنها غنية بزيت فيتامين هـ بالتحديد، والذي يمتاز بخصائصه المضادة للأكسدة.

محاذير تناول بذور المشمش



على الرغم من وجود فوائد لبذور المشمش إلا أنها تعد محدودة، لذا من المهم معرفة الملاحظات الآتية حولها:



لا تُنصح النساء الحوامل أو المرضعات بتناول هذه البذور، فهي غير آمنة عندما تُؤخذ عن طريق الفم.



إن الجرعة المناسبة المُتناولة من بذور المشمش تعتمد على عدة عوامل أهمها عمر المستخدم وصحته وعدة شروط أخرى، لكن للآن لا توجد معلومات علمية كافية حول الجرعة الآمنة والمناسبة من هذه البذور.



من المهم استشارة الطبيب المختص قبل تناول بذور المشمش بكميات علاجية، لضمان السلامة العامة وعدم حصول آثار جانبية.

ويب طب