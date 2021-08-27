الجمعة 27-08-2021
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الجمعة، 27-08-2021 01:17 ص

اليكم هذا المكوّن السحري لتخسيس الوزن

فوائد_بذرة_القاطونة_للتخسيس


الوكيل الإخباري - يتمتع السيليوم المستخرَج من بذر قطونة، والمعروف في بعض الدول بأسماء أخرى مثل "عشبة البراغيث"، "أذينة حمل"، "بزر قطوناء"، بفوائد خاصة من أجل تخسيس الوزن، كما استُعمل في الطب القديم كعقار لمعالجة الإمساك، وخصوصا الإمساك المزمن، وحالة الإسهال الطفيف ووجع المفاصل والعطش، والحرارة المرتفعة، وفوران الدم والصداع.

وبسبب احتواء السيليوم على البوتاسيوم والأملاح والزيوت العطرية والأكوبوبوزيد، فإنه يعمل على امتصاص الكربوهيدرات الزائدة في الجسم، من خلال التحكم في استجابة الجسم لنسبة السكر في الدم للوجبات، مثل خفض مستويات الإنسولين والسكر في الدم.

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ويسرّع السيليوم حركة الأمعاء، إضافة الى منحه الشعور بالشبع والامتلاء في المعدة، لا سيما أنها تعمل على امتصاص الماء داخل الأمعاء.

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