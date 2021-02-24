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الأربعاء، 24-02-2021 03:20 م

اليك الطريقة الأمثل للتخلص من الهالات السوداء .. وهذه أسباب حدوثها

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الوكيل الاخباري - تؤرق الهالات السوداء حول العين الكثيرين، خصوصا أصحاب البشرة البيضاء، حيث تؤثر بشكل كبير على مظهر الوجه، وتوحي بالإرهاق الكبير.

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تعتبر الهالات السوداء تحت العين من العلامات الرئيسية للإرهاق، حيث يتسبب الإجهاد بأشكاله المختلفة بظهور إطار شاحب يحيط بالعين.

حذر طبيب الأمراض الجلدية والتجميل، ستانيسلاف أركانيكوف من أن إجهاد العين المفرط المرتبط بقلة النوم واستخدام الكمبيوتر لفترات طويلة، ويتسبب بحدوث انفجار طفيفة في الأوعية الدموية وتشكل أورام دموية تحت العين مباشرة.

ووفقا للطبيب، فإنه من أجل التخلص من هذه الهالات السوداء التي تتمركز بشكل مباشر تحت العين، يجب أن يتحلى الشخص بالصبر، حيث لا توجد طريقة سريعة للتخلص منها ولكن يوجد طريقة موثوقة لإزالتها.


قال الطبيب: "من الضروري إزالة عامل الجهد الزائد، أي الحصول على العمل والراحة أيضا، والتواجد في الهواء الطلق بشكل أكبر والتأكد من راحة العينين من الكمبيوتر".


ونصح الطبيب المتخصص باستخدام الكريمات التي تحتوي على الكافيين من أجل الحصول على تأثير أسرع بعملية إزالتها.


وأكد أركانيكوف أنه بمساعدة مثل هذه الوسائل، سيكون من الممكن ليس فقط إخفاء هذه الهلات، بل إزالتها بشكل كامل أيضا.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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