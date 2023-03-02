اليك سبب ادمان المقرمشات والشيبس

الوكيل الإخباري-توصلت دراسة حديثة الى اكتشاف السبب العلمي الذي يجعل الأشخاص يُفرطون في تناول أطعمة مثل رقائق البطاطس والآيس كريم والمقرمشات، حيث وجد الباحثون أن هذه الأطعمة قد تعزّز الشهية من طريق الجمع بين الملح والدهون والسكر، لذا فإن كنت تحاول خفض السعرات الحرارية وفقدان الوزن، فاحذر من هذه الأطعمة التي تحفّز رغبة الدماغ في تناول المزيد.

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ونشر موقع "بيزنس إنسايدر" الدراسة التي أكدت فيها مجموعة من الباحثين من المعاهد الأميركية للصحة (NIH) وجامعة كانساس في الولايات المتحدة، أن الأطعمة شديدة الاستساغة تولّد بشكل مصطنع الرغبة الجامحة وربما الإدمان من طريق تحفيز الشهية بمزيج من الدهون والسكر والملح.



وهذه التوليفات فريدة من نوعها لأنها نادراً ما توجد في الأطعمة الكاملة التي تحدث بشكل طبيعي مثل المنتجات أو الحبوب، وغالباً ما تظهر في الأطعمة فائقة المعالجة مثل رقائق البطاطس والبسكويت والكعك والآيس كريم التي تجبرنا على الاستمرار في تناول الطعام وقد تكون مرتبطة بزيادة الوزن والدهون.



ونظر فريق البحث في بيانات شملت 2700 وجبة تناولها 35 مشاركاً بالغاً في دراسات غذائية سابقة للمعاهد الوطنية للصحة، ووجدوا أنه كلّما تم تضمين المزيد من هذه الأطعمة في الوجبة، زاد عدد السعرات الحرارية التي يميل المشاركون إلى تناولها بشكل عام.



وأكد الباحثون أن الارتباط بين هذه الأطعمة والاستهلاك العالي للسعرات الحرارية صحيح، سواء كان باقي النظام الغذائي قليل الدسم أو منخفض الكربوهيدرات، وبغض النظر عن كمية الأطعمة المصنّعة التي تناولوها بشكل عام، مما يشير إلى عدم وجود نمط أكل معين.

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