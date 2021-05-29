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السبت، 29-05-2021 02:05 م

اليوغا طريق لتحسين حياة مرضى الرجفان الاذيني

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الوكيل الإخباري - توصلت دراسة علمية جديدة أن الأشخاص المصابين بمرض الرجفان الاذيني (Atrial fibrillation) قد تساعدهم ممارسة اليوغا في تحسين جودة حياتهم وخفض ضغط الدم المرتفع ومعدل نبضات القلب.

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ويعرف مرض الرجفان الأذيني بأنه حالة طبية تؤدي إلى تسارع نبضات القلب وبطريقة غير منتظمة، ينتج عنها انخفاض القدرة على تزويد الجسم بالدم، ويرافق الإصابة بالمرض الشعور بضربات قوية في منطقة الصدر بالإضافة إلى ضيق التنفس وضعف الجسم بشكل عام وارتفاع خطر الإصابة بجلطات في الدم وبالتالي احتمالية الإصابة بالسكتة الدماغية (STROKE).


استهدف الباحثون 80 شخصاً مصاباً بالرجفان الاذيني وتم تقسيمهم إلى مجموعتين بناءً على ممارستهم لرياضة اليوغا، علماً أن المجموعة الأولى قامت بممارسة اليوغا ساعة واحدة أسبوعياً لمدة 12 أسبوعاً.


وقام الباحثون بقياس معدل نبضات القلب وضغط الدم وجودة الحياة لدى جميع المشتركين في بداية التجربة ونهايتها، ووجدوا ما يلي:


1 - كانت الصحة العقلية لدى المشتركين الذين مارسوا اليوغا أفضل من غيرهم.


2- انخفض معدل ضربات القلب وضغط الدم لدى المشتركين الذين مارسوا رياضة اليوغا.


3- تحسنت جودة حياة المرضى لدى المجموعة الأولى بعد ممارستهم لليوغا.


4- ساعدت رياضة اليوغا في تحسين الوضع النفسي للمشتركين.

 

5- تساعد في عملية التنفس تحسن من عمل القلب وتقلل من الضغط الواقع عليه، مما يساعد في انخفاض معدل نبضاته وحتى انخفاض ضغط الدم المرتفع.

 

 

 

 

المصدر - ويب طب 

 

 




 

 


 

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