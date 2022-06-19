اليوم العالمي للخلايا المنجلية.. 10 أعراض خطيرة للمرض

الوكيل الإخباري - اليوم العالمي للخلايا المنجلية حدث سنوي تحييه منظمات صحية في 19 يونيو/ حزيران، بهدف توعية الجمهور بالمرض والصعوبات التي يواجهها المرضى.

اضافة اعلان

ومرض فقر الدم المنجلي هو نوع من فقر الدم، يحدث نتيجة تشوه خلايا الدم الحمراء وتحولها إلى شكل هلال بسبب خلل وراثي من كلا الوالدين.

قالت منظمة الصحة العالمية إن اضطرابات الهيموجلوبين من أمراض الدم الوراثية، التي تؤثر على كيفية نقل الأكسجين في الجسم.

أعراض مرض الخلايا المنجلية

تظهر أعراض المرض بشكل عام في عمر 5 أشهر وتميل إلى التغير بمرور الوقت، وتختلف من شخص لآخر وتتباين في شدتها وحدتها.

وعلى الرغم من أن الأعراض يمكن أن تتغير من وقت لآخر فإن أبرزها:

- فقر الدم

- مشاكل البصر

- التهيج عند الرضع

- مشاكل الكلى والتهاب المسالك البولية

- آلام الأطراف (اليدين والقدمين) وتورمها والتهاب الظهر

- الالتهابات المتكررة

- اليرقان

- ألم في الصدر وسعال والتهاب رئوي

- تضخم في الطحال

- تسمم جرثومي

كيف يمكن تقليل مرض الخلايا المنجلية؟

نصحت منظمة الصحة العالمة باتباع بعض الإجراءات البسيطة التي تساعد في الوقاية من اضطرابات الهيموجلوبين، خاصة مرض الخلايا المنجلية، وذلك من خلال التوازن الاستراتيجي لإدارة المرض وبرامج الوقاية.

وقالت المنظمة إنه يمكن السيطرة على مرض فقر الدم المنجلي من خلال إجراءات بسيطة تشمل:

- تناول كميات كبيرة من السوائل.

- اتباع حمية صحية.

- تناول مكملات حمض الفوليك.

- أخذ مسكن آلام عند الحاجة.

- الالتزام بالتطعيمات والمضادات الحيوية للوقاية والعلاج من الالتهابات.

العين الإخبارية

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

