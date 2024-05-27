انتبه- أدوية يجب تناولها على الريق

الوكيل الإخباري - هناك أدوية يشترط الطبيب تناولها قبل وجبة الإفطار، لأن الجسم يصبح أكثر قدرة على امتصاصها والاستفادة من فعاليتها عند أخذها على معدة فارغة.

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أدوية يجب تناولها على الريق

1- أدوية الغدة الدرقية

يجب تناول أدوية الغدة الدرقية قبل وجبة الإفطار بمدة تتراوح بين 30 و60 دقيقة، لأن بعض الأطعمة والمشروبات تؤثر سلبًا على امتصاص الجسم لها، مثل المكسرات والقهوة.



2- أدوية هشاشة العظام

من الضروري الانتظار لمدة 30 دقيقة بعد تناول أدوية هشاشة العظام، لأن الإفطار فور الحصول عليها قد يتداخل مع قدرة الجسم على امتصاصها.

وفي بعض الدراسات، وجد الباحثون أن عصير البرتقال يخفض امتصاص أدوية الهشاشة العظام بنسبة 60% مقارنة بالماء.



3- أدوية قرحة المعدة

من الأفضل تناول أدوية قرحة المعدة على الريق، مع ضرورة عدم الإفطار إلا بعد مرور فترة تتراوح من ساعة إلى ساعتين، كما يراعي الابتعاد عن الأطعمة الحارة والغنية بالدهون.



4- مثبطات مضخة البروتون

يتعين على مرضى ارتجاع المريء تناول مثبطات مضخة البروتون على الريق، لأن أخذها مع أو بعد الطعام قد يؤثر سلبًا على فعاليتها بالجسم، باستثناء دواء البروتونيكس.



5- بعض المضادات الحيوية

كشفت بعض الأبحاث أن بعض المضادات الحيوية، مثل الأمبيسلين، يجب تناولها قبل وجبة الإفطار بنصف ساعة أو بعدها بساعتين، لأن أخذها مع الطعام قد يقلل من فعاليتها ضد العدوى، نتيجة لتأخر امتصاصها بالجسم.

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