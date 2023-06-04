انتبه.. البقع الجلدية قد تتحول إلى مرض خطير !

الوكيل الإخباري- تطرأ بعض التغيرات على الجلد يتعين الانتباه لها، من بثور وبقع خاصة ذات لون أحمر مائل إلى البني، وأيضا تلك التي تشعرك بخشونتها مثل ورق الصنفرة، فهذه البقع، يمكن أن تكون التهابات ذات قشور، تكونت بفعل التعرُّض لأشعة الشمس ويطلق عليها الأطباء «التقران الشمسي».



ورغم أن هذه الالتهابات والبقع الجلدية، شائعة جداً ولا تمثل عادة أي مخاطر صحية، فهناك فرصة ضئيلة لأن تتحول إلى نوع من سرطان الجلد، يعرف باسم سرطان الخلايا الحرشفية، أو الورم النخاعي؛ وفق طبيب الأمراض الجلدية الدكتور ديرك شاديندورف.



تظهر البقع عادة على أجزاء من الجسم، التي تتعرض غالباً للأشعة فوق البنفسجية، الناتجة عن ضوء الشمس، وتتراكم على مدى حياة الشخص. ومن بين هذه الأجزاء المعرضة، الجبهة والأنف وظهر اليدين، والذراعين والبقعة الصلعاء في الرأس، وعادة ما تظهر الحالة بعد تجاوز المرء سن الـ50.

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