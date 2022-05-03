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الثلاثاء، 03-05-2022 10:45 ص

انتبه لها .. علامات تحذيرية تسبق الإصابة بالنوبة القلبية

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الوكيل الإخباري-تتحكم كفاءة عضلة القلب وقدرتها على الانقباض والانبساط وفقًا للمعدلات الطبيعية، بتدفق الدم داخل الأوعية الدموية للإنسان، وهو ما يعني أن أي خلل في هذا العضو من الجسم يمكن أن يقود إلى مضاعفات خطيرة إذا لم يتم تداركه مبكرًا.

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وتعد النوبات القلبية من المشاكل الصحية التي يمكن أن تؤدي إلى الوفاة في حال لم يتم علاج مسبباتها مبكرًا، حسبما ذكر تقرير لموقع "ويب مد"، الذي أوضح أن هناك مؤشرات يمكن أن تنبئ الإنسان باحتمال تعرضه لمشكلة في القلب قريبًا.


والنوبة القلبية هي خلل في عمل القلب ينتج عن مشكلة في تدفق الدم عبر الشريان التاجي إلى أحد أجزائه، بحسب "سبوتنيك عربي" الذي بيّن أن وجود شعور بعدم الارتياح في منطقة الصدر يعد من أكثر العلامات شيوعًا التي تسبق حدوث النوبات القلبية.


ويعتبر عدم الراحة في الصدر من العلامات الأكثر شيوعًا لاحتمالية الإصابة بالنوبة القلبية في المستقبل؛ لأن انسداد الشريان التاجي يتسبب في الشعور لعدة دقائق بألم أو ضيق أو ضغط في الصدر.


ورغم أن المشكلة الصحية واحدة إلا أن أعراضها عند النساء قد تختلف عن الرجال؛ حيث تشير تقارير الطبيعة إلى أنهن يشعرن بأعراض مثل عسر الهضم والغثيان وآلام المعدة قبل التعرض للنوبات القلبية.


ويمكن أن يكون ظهور الألم في أحد الذراعين مقدمة للإصابة بالنوبات القلبية ويظهر ذلك في صعوبة تحريكه، ويضاف إلى ذلك الشعور بالدوار نتيجة تراجع قدرة القلب على ضخّ الدم في الأوعية الدموية.


ويقول الموقع: إن الشعور المفاجئ بالتعب يمكن أن يكون من علامات اقتراب الإصابة بالنوبات القلبية، خاصة إذا ارتبط ذلك بممارسة أي نشاط بدني لم يكن يجعلك تشعر بذات التعب في الماضي.

 

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