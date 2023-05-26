انتفاخ البطن علامة على ميكروب خطير يسبب أعراض مزعجة

الوكيل الاخباري - حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من ميكروب قد ينتقل إلى الأمعاء الغليظة، ويسبب للإنسان مجموعة مزعجة من الأعراض.

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وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن الميكروب الذي يقصده هو الأميبا، موضحًا أنها نوع من الطفيليات، عندما تنتقل داخل الجسم الإنسان، تستقر في القولون.



وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن انتفاخ البطن من العلامات التحذيرية على الإصابة بالأميبا، ويرجع السبب إلى الغازات الزائدة التي تنتجها في القولون.



وتنقتل الأميبا بشكل أساسي إلى الإنسان عن طريق تناول الأطعمة أو المشروبات الملوثة بالميكروب، بحسب المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC.



وانتفاخ البطن ليس العرض الوحيد للأمبيا، بل يعاني المريض أيضًا من مشكلات أخرى، عادةً ما تظهر خلال فترة تتراوح من 7 أيام إلى 4 أسابيع، حددها موقع "Medicine Net" في العلامات التالية:



- الإسهال مائي أو دموي.

- تقلصات المعدة.

- التعب.

- فقدان الشهية.



وتكمن خطورة الأميبا في احتمالية أن تؤدي إلى تكوين خراج بالكبد، إذا انتقلت إليه، مما يسبب الحمى والغثيان والقيء وفقدان الوزن وألم في الجزء العلوي من البطن.

وفي حالات نادرة، قد تنتشر الأميبا في الدماغ، مما يعرض المريض لخطر الإصابة بالتهاب السحايا.

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