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الأحد، 29-08-2021 03:59 م

انقطاع النفس أثناء النوم .. أسبابه ومضاره وطرق علاجه

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الوكيل الإخباري-قالت مؤسسة الرئة الألمانية إن انقطاع النفس النومي (Sleep apnea) هو اضطراب تنفسي يحدث أثناء النوم بسبب ضيق المسالك التنفسية، وهو غالباً ما يكون مصحوبا بصوت شخير عال.

وأضافت المؤسسة أن عوامل الخطورة المؤدية لانقطاع النفس النومي تتمثل في التقدم في العمر والبدانة والتدخين وتناول المسكنات والمهدئات.

الإصابة بالسكتة الدماغية والأزمة القلبية
ويتسبب انقطاع النفس النومي في استيقاظ المصاب بشكل متكرر، مما يحرمه من التمتع بنوم هانىء ومريح ويجعله يشعر بالتعب والإرهاق وضعف التركيز وعدم القدرة على بذل المجهود في نهار اليوم التالي.

وعلى المدى الطويل يرفع انقطاع النفس النومي خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والأزمات القلبية.

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ويتم علاج انقطاع النفس النومي بواسطة ما يعرف "بأجهزة التنفس ذات ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر" أو جبيرة الفك السفلي أثناء النوم. وفي بعض الحالات قد يستلزم الأمر اللجوء إلى الجراحة.

وأشارت المؤسسة إلى أنه يمكن الوقاية من انقطاع النفس أثناء النوم من خلال ممارسة الأنشطة البدنية وتقليل فترات الجلوس، وذلك وفقا لنتائج دراسة أمريكية حديثة.

 

24- د ب أ

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