اهمها الدجاج .. 6 اطعمة لا تغسلها قبل الطهي

الوكيل الإخباري- تحرص أغلب النساء على غسل كافة أنواع الأطعمة قبل طهيها للتأكد من نظافتها وتطهيرها من أي بكتيريا وجراثيم، ولكن هناك أطعمة لا يجب غسلها قبل طهيها، لأنه من الممكن أن يجعلها أكثر ضررًا أو يقضي على مذاقها المميز.





أطعمة لا يجب غسلها قبل طهيها

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تتعدد الأمثلة على أطعمة لا يجب غسلها قبل طهيها، وفي ما يأتي سنتطرق إلى إحدى أهم هذه الأمثلة التي توضح أنواع أطعمة لا يجب غسلها قبل طهيها:



1. البيض

كثير من الأشخاص يقومون بشطف قشرة البيض بالماء قبل كسرها أو سلقها، وذلك للتأكد من عدم وجود أوساخ أو جراثيم تتسرب إلى داخلها أثناء الطهي، ولكن الحقيقة أن غسل البيض من الأمور غير المستحبة، حيث أن قشرة البيض مسامية، وبالتالي يقوم الماء بدفع البكتيريا إلى داخل البيضة.



فعلى الرغم من وجود بكتيريا على القشرة في الخارج، فهذا يكون أقل ضررًا من دفع هذه البكتيريا بداخلها، وفي حالة الإصرار على غسل البيض، فيفضل أن يكون هذا بماء دافىء وليس بارد، ولا ينصح باستخدام ماء بقوة دفع كبيرة من الصنبور.



2. اللحوم

يفضل عدم غسل اللحوم قبل طهيها على الرغم من احتوائها على أنواع بكتيريا كثيرة، وهذا بسبب أن غسل اللحم في حوض المطبخ سوف يؤدي لنقل البكتيريا إلى كافة أنحاء المكان من حولها، لتصل إلى الأواني وأدوات الطبخ ومختلف الأسطح والملابس والجسم.



كما أن غسل اللحوم بالماء سيفقدها مذاقها، ولن يخصلها من كافة أنواع البكتيريا المنتشرة بها، فهناك أنواع لن يتم القضاء عليها إلا عن طريق تعريضها للحرارة المرتفعة، لهذا من الأفضل عدم غسل اللحوم، والتأكد من طهيها جيدًا لتخليصها من أي بكتيريا يمكن أن تسبب العديد من المشكلات والمخاطر الصحية.



3. الدجاج

ينطبق هذا أيضًا على الدجاج، إذ يُسبب نشر البكتيريا في مختلف أنحاء المطبخ، والطريقة الأمثل للتخلص منها هو طهيها جيدًا، ويمكن اللجوء إلى الليمون أو الخل مع الدقيق في غسل الدجاج، فهذا قد يساعد في تخليصها من الزفر والبكتيريا بقدر المستطاع، ثم شطفها بالماء فيما بعد.



4.المعكرونة

لا تحتاج المعكرونة إلى غسلها قبل الطهي، بل يؤدي الماء إلى إزالة طبقة النشا التي تساعد في امتصاص الصلصة بشكل أفضل، لذلك ينصح بغلي الماء، ثم وضع المعكرونة فيه، والحالة الوحيدة التي يمكنك أن تغسل فيها المعكرونة هو استخدامها في الصلصة أو القيام بتحميرها في مقلاة لطهيها بطريقة مختلفة.



5. عيش الغراب

إن تعريض عيش الغراب أو الفطر إلى الماء فترة طويلة سوف يؤدي لإفساده وتغير مذاقه وفقدانه لمرونته، فإن قمت بغسله فليكن هذا سريعًا وقبل الاستخدام مباشرةً، كما يجب القيام بتجفيفه بمنشفة ورقية جيدًا بعد غسله.



6. الخضروات المجمدة

تكون الخضروات المجمدة جاهزة للطهي مباشرة، لذلك يجب إخراجها من الفريزر إلى أواني الطهي مباشرةً وعدم إذابة الثلج من حولها عن طريق الماء، ولا يقتصر هذا على الخضروات المجمدة فحسب، بل أي معلبات تحتوي على مواد غذائية جاهزة للاستخدام دون غسل.



أطعمة يجب غسلها قبل الطهي

بعد أن تطرقنا إلى أهم أطعمة لا يجب غسلها قبل طهيها، إليكم في ما يأتي أبرز الأمثلة على أطعمة لا بدّ من التأكد من غسلها جيدًا قبل طهيها:



الأفوكادو.

الحبوب الكاملة.

المأكولات البحرية.

البقدونس.

الفطر.





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