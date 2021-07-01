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الخميس، 01-07-2021 01:58 م

ايجابيات وسلبيات القيلولة على الجسم

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الوكيل الإخباري - إذا كنت محروما من النوم أو تبحث عن طريقة للاسترخاء، فلعلك تفكر في القيلولة، لكن النوم في وقت غير صحيح أثناء النهار أو لفترة طويلة قد يؤدي إلى نتائج عكسية.

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ما هي مزايا القيلولة؟
توفر القيلولة مزايا متنوعة للبالغين الأصحاء، تتضمن:
- الاسترخاء
- تقليل التعب
- زيادة الانتباه
- تحسين المزاج
- الأداء المحسن، ويشتمل على وقت رد فعل أسرع، وذاكرة أفضل، وتشوش أقل وحوادث وأخطاء أقل.

 

ما هي عيوب القيلولة :

 

1- شعور بالدوار وانخفاض التركيز بعد الاستيقاظ 
قد تشعر بالترنح والدوار والتشوش بعد الاستيقاظ من القيلولة.


2- حدوث مشكلات في النوم خلال الليل 
لا تؤثر القيلولة القصيرة عادة على جودة النوم خلال الليل بالنسبة لمعظم الأشخاص، ومع ذلك، إذا كنت تعاني من الأرق أو جودة النوم الضعيفة ليلا، فقد يزيد أخذ قيلولة من هذه المشكلات، أما الغفوات الطويلة بالنهار فقد تتداخل تماماً مع النوم خلال الليل.


ما هو أفضل وقت لأخذ قيلولة: 
قد تفكر في تحديد وقت لأخذ قيلولة إذا كنت:
- تعاني من تعب جديد أو قلة نوم غير متوقعة.
- على وشك المعاناة من فقدان النوم، على سبيل المثال، بسبب نوبة عمل طويلة.
- ترغب في جعل نوبات القيلولة المخططة جزءا من روتينك اليومي.


هل يمكن أن تشير الحاجة المفاجئة للنوم إلى وجود مشكلة صحية؟
إذا كنت تعاني من حاجة متزايدة لأخذ غفوات نهارية من دون سبب واضح لظهور تعب جديد في حياتك، فتحدث مع طبيبك. يمكن أن يكون لديك اضطراب في النوم أو أي حالة مرضية أخرى تشوش نومك أثناء الليل، مثل انقطاع التنفس أثناء النوم الليلي.

 

المصدر - صحتك 

 

 




 

 


 

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