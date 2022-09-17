السبت 17-09-2022
الوكيل الاخباري

تأمين صحي الضمان إلزامي للقطاع الخاص والاقتطاع 5% يشمل كل أفراد الأسرة

المعايطة: قانون الأحزاب اليوم صحح المسار

إقبال ملحوظ على تظليل السيارات بعد رفع النسبة إلى 50%

التربية: فهم وحفظ حرفي لمقررات الحفظ المطلوبة في التوجيهي

20 الف دينار قيمة التبرعات لمتضرري عمارة اللويبدة حتى السبت

الاقتصاد الرقمي: لدينا 4 -5 سنوات لتحقيق الشمول بتقديم الخدمات الرقمية

مناشدة للعثور على حقائب مدرسية في تكسي بعمان

نقابة الألبسة: 42 % نسبة زيادة الطرود البريدية الواردة إلى المملكة

انخفاض كبير على أسعار الليرة الرشادي والانجليزي في المملكة السبت

قائد فريق البحث والإنقاذ: إزالة 100 طن من الإسمنت المسلح بحادث اللويبدة

السبت، 17-09-2022 12:34 م

باحثون : اكتشاف فائدة هامة لبذور الكتان هي خفضها للكوليسترول

56bc31e20c3090cad68086355265331899de47d0


الوكيل الإخباري - تزداد شعبية الأطعمة الوظيفية بسبب قدرتها العلاجية ضد أمراض القلب والأوعية الدموية.

اضافة اعلان

 

وتشير الأبحاث إلى أن بذور الكتان، قد تكون من بين أفضل الأطعمة لوقف انسداد الشرايين، بعد أن أظهرت دراسة أنها تقلل من تكوين الصفائح (البلاك) بنسبة 40%. وتُعزا هذه التأثيرات إلى عدة مركبات تنفرد بها هذه البذور. وتعد بذور الكتان قوة تغذية صغيرة توفر ثروة من الدهون الصحية والفيتامينات والمعادن.


وقد استخدمت على نطاق واسع كطعام تقليدي وعلاج في ثقافات البحر الأبيض المتوسط منذ آلاف السنين.


وتشترك البذور وزيتها (المستخرج من البذور المطحونة) في العديد من الخصائص الصحية التي أثبتت فائدتها في الوقاية من الأمراض المزمنة. وأحد مكوناتها الرئيسية SDG lignan مضاد للالتهابات، وبوليفينول الكوليسترول معروف أنه يقاوم آثار تصلب الشرايين.


وفي دراسة نشرت في المجلة الأمريكية لعلم وظائف القلب وعلم وظائف الأعضاء الدموية، لاحظ الباحثون انخفاضا حادا في تكوين اللويحات في القوارض التي تستهلك البذور.

 

 

وخلص الباحثون إلى أن: "بذور الكتان الغذائية هي استراتيجية قيّمة لتسريع انحدار نسبة لويحات تصلب الشرايين".
وأظهرت الحيوانات انكماشا محسّنا واسترخاء في الأوعية، ما يستدعي مزيدا من البحث حول إمكانات بذور الكتان في إزالة انسداد الشرايين لدى البشر.
وعلى الرغم من وجود أدلة موثوقة على أن هذه البذور قد تقلل من مستويات الكوليسترول وتكوّن البلاك، إلا أن هناك القليل من الأدلة على أنها تحمي من أمراض القلب.
وتعرف هذه البذور الذهبية الصغيرة بأنها أغنى مصدر طبيعي لحمض ألفا اللينولينيك (ALA)، الذي يمكن أن يساعد في الحفاظ على إيقاع صحي للقلب ودرء الأمراض.
ويقول WebMD: "بذور الكتان المطحونة - ولكن ليس زيت بذور الكتان - قد تساعد أيضا في علاج أعراض انقطاع الطمث. كما تم عرضه في بعض الأبحاث لتحسين وظائف الكلى لدى الأشخاص المصابين بمرض الذئبة".


وقد يكون فعالا أيضا ضد الإمساك والسكري وارتفاع ضغط الدم وآلام الحيوانات، على الرغم من أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد ذلك.


ويحذر WebMD من أن مستخلص البذور قد ينتج عنه آثار جانبية عند تناوله بجرعات أعلى.


وعلى الرغم من كون هذه الآثار بسيطة، إلا أنها قد تشمل الانتفاخ والغازات وآلام المعدة والغثيان. ومع ذلك، فإن المستخلصات التي تحتوي على قشور بزر الكتان تميل إلى أن تكون آمنة.


روسيا اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
BD80s

علامة على مستويات منخفضة من فيتامين B12 قد تلاحظها ليلا

16-9-2022_21_14_05_GomhuriaOnline_161663355645 (1)

العلاقة بين تناول الحليب و مرض السكري.. دراسة تكشف

2021_9_19_18_52_6_634

طبيب روسي ينصح بعدم الإفراط بتناول الأطعمة المفيدة

Grilled-potatoes

طبيبة روسية تكشف أضرار تناول البطاطا الساخنة.. ماهي ؟

999

كيف يصاب الإنسان بالأمراض المزمنة؟

فحص

النتائج واعدة .. اختبار دم يكشف 50 نوعا من السرطان

أخبار متعلقة
2021_9_19_18_52_6_634

طبيب روسي ينصح بعدم الإفراط بتناول الأطعمة المفيدة

1139702-1

ماهي الأمراض التي تتفاقم بحلول موسم الخريف

154716 (1)

ما هي المضاعفات المحتملة لضربة الشمس؟

2

التدخين يتلف بطين القلب الأيسر

ملح

غرام واحد من الملح هو الفرق بالنسبة لملايين النوبات القلبية!

image

لأول مرة في التاريخ.. علاج لأمراض القلب الوراثية