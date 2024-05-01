باحثون: تناول الكالسيوم في الصباح أفضل من المساء

الوكيل الإخباري - قالت دراسة جديدة إن تناول كميات كبيرة من الكالسيوم الغذائي في وجبات المساء قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



في المقابل، وجد فريق البحث، من جامعة هاربين الطبية بالصين، أن ساعات النهار هي الأفضل عموماً لتناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم.



ووفق "مديكال نيوز توداي"، استند الباحثون إلى بيانات 36 ألف شخص أمريكي، وتوصل البحث إلى أن تقليل تناول الكالسيوم الغذائي في العشاء، وزيادة تناوله في وجبة الإفطار، يؤدي إلى انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



وكشفت تحليل البيانات أن استبدال تناول 5% من الكالسيوم في العشاء ليتم تناوله بوجبة الإفطار أدى إلى انخفاض هذا الخطر بنسبة 6% بشكل عام.



ويرجع ذلك إلى أن إيقاعات الساعة البيولوجية تساعد على تنظيم امتصاص الكالسيوم، وأن الكثير منه، وخاصة من المكملات الغذائية، يساهم في مشاكل القلب.

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