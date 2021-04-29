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الخميس، 29-04-2021 01:53 م

بخلاف النظام الغذائي والرياضة.. نصائح ستساعدك على إنقاص الوزن!

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الوكيل الاخباري - تعد الرياضة واتباع نظام غذائي الوصفة الرائجة لإنقاص الوزن بشكل تدريجي، إلا أن هناك 5 عوامل مساعدة يمكن أن تعزز بشكل كبير من عملية خسارة الدهون.

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فعندما تقرر بدء عملية إنقاص الوزن، هناك مهمتان يمكنك اللجوء إليهما بشكل طبيعي وبسهولة:

- النظام الغذائي (تناول كميات أقل من السعرات الحرارية وتقليل استهلاك السعرات الحرارية).

- الرياضة (زيادة حرق السعرات الحرارية)، ولكن هناك أشياء أخرى يمكنك القيام بها لتعزيز إنقاص الوزن، والتغييرات الصغيرة التي يمكن أن تزيد من حرق السعرات الحرارية والدهون، أو تقلل السعرات الحرارية التي تستهلكها، بحسب تقرير لموقع "WALLA".

 

- شرب الماء.
- الحفاظ على ساعات كافية من النوم.
- لا تتناول الحلوى بعد الأكل مباشرة.
- إضافة الألياف الغذائية إلى القائمة.

 

سبوتنيك

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