بدائل صحية غريبة وغير متوقعة أبداً للملح.. ستدهشك

الوكيل الإخباري _ يعد الملح سيف ذو حدين، فعلى الرغم من أنه عنصر أساسي في جميع الوصفات التي نُحضرها، إلا أن الأطباء حذروا من الافراط فيه ، لما فيه من أضرار صحية كبيرة، خاصة للأشخاص الذين يعانون من أمراض الضغط.





لذا سنقدم لكم عدداً من البدائل الطبيعية والمنزلية للملح، قد يراه البعض غريباً وخارجاً عن المألوف، ومنها:

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القرفة:

بالإضافة إلى أن القرفة تضيف مذاقاً مميزاً على الكثير من الأطباق التي نُعدها، كاللحوم والدواجن والطواجن وغيرها، فإن نبتة القرفة، لديها القدرة على ضبط معدلات السكر في الدم، وتعتبر بديلاً صحياً بضرر أقل للملح. خاصة للأشخاص الذين يعانون من حالات صحية لا يتوجب تناول الملح بسببها.



الحمضيات كالليمون والبرتقال:

الطعم الحامض لليمون، والمذاق اللذيذ والقوي الذي يضيفه إلى وجبات الطعام، يجعله بديلاً مثالياً للملح في الكثير من الأحيان. وأيضاً من الممكن أن نستخدم البرتقال، خاصة في تتبيل اللحم والدواجن. وأيضاً في أنواع الحساء المختلفة.



الفلفل الأسود:

الفلفل الأسود من الأشياء التي لا يمكن الاستغناء عنها عند إعداد أي وجبة طعام. وبسبب مذاقه الحرّاق، فإنه يعتبر بديلاً عن الملح، كما أنه يعتبر بديلاً عن الشطة مع أضرار صحية أقل بكثير.



القرنفل:

لأن القرنفل يعتبر من النباتات العطرية، والتي تتميز بمذاق قوي وفعال، فإنها أيضاً بديل مناسب للملح في الكثير من الأحيان والوجبات.



الثوم:

فصوص الثوم، وأيضاً الثوم البودرة، ينصح به العديد من أخصائيين التغذية ليكون بديلاً صحياً وطبيعياً للملح، وذلك بفضل نكهته النفاذة والقوية.



المصدر : الإمارات نيوز